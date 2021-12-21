信用資料管理績優　台灣聯徵中心授獎39家機構金安獎、金質獎、金優獎

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）財團法人聯徵中心是台灣唯一完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務機構，21日頒發三大獎項給39家執行信用資訊安全控管、信用資料報送、信用資訊查詢績優金融機構及人員，給予鼓勵以推升台灣在疫情金融市場動盪下，整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

聯徵中心提供即時正確的信用資訊，協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險。聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全，自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」，期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全，每家機構獎座乙座；另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名及「金優獎」16名，每名獎座乙座及獎勵金五萬元。

金融監督管理委員會主委黃天牧、銀行局局長莊琇媛、中華民國銀行公會理事長呂桔誠，及行政院農業委員會農業金融局副局長施妮婷等與會致詞及頒獎。

今年金安獎、金質獎及金優獎得獎績優機構及績優人員，含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等，共計39家機構與49位人員得獎，其中金安獎得獎者有渣打國際商業銀行、華南商業銀行、臺灣銀行、京城商業銀行、台中商業銀行、日商瑞穗銀行台北分行、有限責任花蓮第二信用合作社、臺中市臺中地區農會、苗栗縣竹南鎮農會、彰化縣彰化區漁會、台灣樂天信用卡股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司等機構與人員。

金質獎在授信資料得獎者方面，分別是臺灣銀行、元大商業銀行、聯邦商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行、日商三菱日聯銀行台北分行、有限責任台中市第二信用合作社、彰化縣花壇鄉農會、新北市土城區農會、臺南市南縣區漁會及中華郵政股份有限公司；在協助報送信用資料類之資訊處理中心，則是由農金資訊股份有限公司獲得；金質獎在信用卡資料方面，得獎者為聯邦商業銀行、臺灣新光商業銀行及三信商業銀行。

金優獎得獎者有國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、日盛國際商業銀行、渣打國際商業銀行、新加坡商大華銀行台北分行、臺南市新市區農會、花蓮縣瑞穗鄉農會、桃園市蘆竹區農會、有限責任基隆市第二信用合作社及國泰人壽保險股份有限公司。

金管會主委黃天牧表示，政府推動金融科技與普惠金融政策，聯徵中心在今年新冠肺炎疫情蔓延之際，積極配合政府紓困措施，針對勞動部勞工紓困貸款及中央銀行小規模營業人紓困貸款案件查詢不予收費，以協助國內各業者度過難關。黃天牧也感謝聯徵中心因應金管會推出綠色金融行動方案2.0，研議參考聯合國永續發展目標指標，擴大ESG資訊整合查詢平台，與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境，進而提升台灣金融業資產品質、提高社會大眾對信用資料之珍惜與重視，以及聯徵中心得以永續經營等三贏之局面。