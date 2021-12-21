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台北老房率高！百戶家庭僅2.3%能住5年內新房

根據統計，全台入住新屋機率最高的縣市為新竹縣，有11.3%的家庭有機會入住5年內新成屋。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/12/21 17:32
圖為新北市三重區仁義重劃區。（圖/中央社）

圖為新北市三重區仁義重劃區。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）在台北市要入住新房有多難？根據數據，每百戶家庭僅有2.3%有機會入住到五年內的新房子，反觀台北市以外有較多重劃區，民眾可以考慮入住北市周邊地區。

信義房屋指出，由於北市缺乏大量的重劃區土地與高房價問題，每百戶家庭僅有2.3%有機會入住到五年內的新房子，相比新竹縣，則是每百戶家庭就有11.3戶有機會入住5年內新屋。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因台北市缺乏大型重劃區的土地可開發興建，僅能透過都更與危老改建，因此增加新供給速度緩慢，使得北市5年內的新成屋數量位居六都之末。

根據台北市住宅類的稅籍資料，五年內的新成屋數量僅有2.5萬，但北市共計有105萬戶家庭，等於僅有2.3%的家庭，有機會入住5年內的新房屋，許多民眾考量到台北置產代價高，近年來紛紛移居北市周邊地區，使今年台北市的家戶數首度衰退。

北市周邊地區如板橋、三重、新店、中和、新莊，以及三峽、林口、淡水等地的重劃區，有6.4%的家庭有機會入住5年內新屋，機率明顯比台北市的2.3%高出許多。

根據統計，全台入住新屋機率最高的縣市為新竹縣，新竹縣5年內新房子的數量有2.4萬戶，而區域內則有21萬戶家庭，等於有11.3%的家庭有機會入住5年內新成屋，而當地房價近期也快速上漲中。

曾敬德表示，新竹縣又以竹北入住新屋機會最大，因為那邊幾乎都是重劃區的開發模式，整個城市的屋齡都較為年輕。
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