【今天12/21冬至】台灣北海岸萬里蟹與貢寮鮑正當時! 麻油配海鮮•頂級海味聯手進攻你的味蕾

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 冬至，總是要來個溫補的料理暖一下身子，一般民眾在家準備麻油料理不外乎是麻油雞湯或是排骨等，在北海岸的漁村及海鮮餐廳，抵禦冬風的麻油料理則是拿在地當令食材作主角，現在萬里蟹跟貢寮鮑正當時！絕頂海味配上滑順的麻油與濃郁香氣，一口暖一口鮮，雙重味蕾享受，麻油料理非常簡單，保證在家料理百分百成功。
「麻油萬里蟹」(圖/新北市政府漁業處)
貢寮鮑山藥排骨湯，以冬令山藥與貢寮鮑相煮，配上排骨肉味與枸杞甜味，補氣又養生 (圖/新北市政府漁業處)
老薑+麻油完美助攻，零失敗海鮮料理只怕你不開伙！
對於面對海岸第一線沿近海的漁港漁村與餐廳來說，海鮮比肉還要更容易取得，秋冬時節，沿海漁港漁村與餐廳多以火鍋、麻油或藥膳等方式烹煮在地海鮮萬里蟹、貢寮鮑及鮮魚等，海味煮湯煮麻油是漁民冬季料理的一環，萬里蟹與貢寮鮑不需要像其他肉品或蔬菜，為了入口時的口感要特別注意調味與烹調時間。
以著名的麻油萬里蟹麵線為例，只要把老薑片以麻油油煎，加入高湯、米酒，再放入已經清洗去鰓及內臟的斬塊萬里蟹或是熟蟹共煮，讓萬里蟹鹹香精華滲入湯汁裡，湯頭有滋有味，最後再放蛤蜊、菇類及麵線，就可以輕鬆上桌了；而貢寮鮑，漁民最喜搭配藥膳湯底，加上黨蔘、枸杞等益氣中藥，補氣暖身，搭配雞湯或排骨湯，就不怕會煮過頭，貢寮鮑Q彈的口感，原湯化原食，越煮越好喝喔！以上簡單的冬季食譜，零失敗料理等你來開伙！
萬里蟹越冷越肥滿，貢寮鮑進入產季啦！
漁業處長張麗珍表示，萬里蟹冬天非常適合與麻油、火鍋提味共煮，是北海岸當令一景，另外貢寮鮑進入採收時節，冬天越冷貢寮鮑越顯肥嫩，養殖戶陸續開始採收上岸，九孔口感極佳，鮮味滿滿，配上麻油清蒸、藥膳煮湯都非常對味，民眾可以準備好長袖長褲，到北海岸、東北角一遊，前往富基、龜吼漁港以及貢寮區當地貢寮鮑合作海鮮餐廳（餐廳名錄：http://www.gongliao-abalone.com.tw/p2.html），品嚐最好時節的萬里蟹與貢寮鮑！
相關資訊請參考：
貢寮鮑活動官網：http://www.gongliao-abalone.com.tw/index.htm
萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/index.php
貢寮區漁會：http://www.klfashop.org.tw
貢寮鮑養殖戶訂購資訊：http://www.gongliao-abalone.com.tw/p3.html
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龜吼漁港餐廳一覽：https://wanlicrab.tw/features/gold-coast-crab-restaurants/itemlist/category/42-turtle-roar
貢寮鮑金棗排骨湯，金棗敲破與貢寮鮑排骨共煮，喝了暖身也潤喉。(圖/新北市政府漁業處)