2022台北101跨年煙火長達6分鐘　全球首創「動態展翅」與「高空愛心」煙火

台北101今（21）日宣布，跨年煙火大秀設計總時長360秒，將融合T-PAD燈網動畫，與1萬6000發煙火共同串聯演出。(示意圖/台北10... 台北101今（21）日宣布，跨年煙火大秀設計總時長360秒，將融合T-PAD燈網動畫，與1萬6000發煙火共同串聯演出。(示意圖/台北101提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）跨年重頭戲101煙火已進入倒數10天，台北101今（21）日宣布，跨年煙火大秀設計總時長360秒，延續去年「360度立體特效輪狀煙火」外，將融合T-PAD燈網動畫，與1萬6000發煙火共同串聯演出。

台北101下午舉行跨年煙火大秀動畫記者會指出，今年煙火除延續去年「360度立體特效輪狀煙火」，更設計全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，並將4度把T-PAD燈網融入跨年煙火大秀的整體規劃中。

台北101預估，跨年煙火期間來客數將超越百萬人；近期策展活動也發揮人潮效益，人流已超越今年4月本土疫情前水準。

董事長張學舜致詞時說，這次煙火主題為「迎向美好未來」，主因人類近兩年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全球人類尚未恢復正常生活，尤其跨境旅行不容易，人們產生壓抑感，盼藉此跨年煙火向世人傳達療癒人心氣息。

長達360秒的跨年煙火展演共分4個章節，其中第3章為「關懷世界、祈福人類，擁抱幸福共好美好未來」，並首次呈現高空愛心，傳達世界共好理念。

音樂部分則以交響樂曲為基調，融入知名台灣歌謠「桃花過渡」交響樂曲，讓整體跨年煙火大秀更充滿歡慶、熱鬧，愉悅、快樂的過年氛圍，也帶來視覺聽覺的雙重精采饗宴。