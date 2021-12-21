Cozzi Café冬日聖誕慶典　熱紅酒點心組限時供應　滿額送客製雷射雕刻吊飾

聖誕節倒數計時，街邊店面紛紛播放輕快聖誕歌曲，營造出濃濃節慶氣氛。國泰飯店觀光事業旗下咖啡館Cozzi Café將於12/20-12/31推出限時「聖誕點心套餐」每份200元，可選擇熱紅酒、微醺可可等飲品搭配玫瑰蘋果塔或起司手撕包，暖心又暖胃。Cozzi Café並首次獨家與雷射雕刻機品牌FLUX合作，敦南店於12/21-12/22、仁愛店於12/23-12/24兩日下午2點至4點期間，消費滿200元送聖誕吊飾，現場雷射雕刻姓名，打造專屬的聖誕心意！

Cozzi Café因應節慶所推出的聖誕點心套餐，飲品部分最推薦香氣濃郁迷人的「熱蘋果紅酒」，使用三種以上低溫風乾超過300小時在地果乾，與香氣十足的柑橘檸檬鮮果果皮，配上肉桂、陳皮、丁香等多樣香料，讓紅酒風味提升層次，為聖誕節慶注入滿滿暖意。另外也可選擇擠上厚厚鮮奶油、口感滑順「聖誕維也納」，或是以香醇可可為底、混搭微酸果香紅酒「微醺熱可可」，絕對都是最療癒的冬日飲品。

搶在聖誕節前夕，Cozzi Café攜手曾榮獲德國紅點設計獎與iF Award金質獎大獎、來自台灣團隊之專業雷射切割機品牌 FLUX ，限量提供100份的驚喜耶誕禮，凡於特定活動期間消費滿200元，即可獲得聖誕造型吊飾，並在現場由 FLUX 專人解說示範品牌旗下產品 beamo 雷射切割機，在吊飾上切刻客製化姓名，展現工藝與生活創意美學的結合。

此外，店面零售商品更同步推出年終慶，即日起可預購Hoiis紅酒香料聖誕組(兩入/四入)490元起，還有歐美品牌咖啡杯85折優惠，自用送禮兩相宜。Cozzi Café秉持HOTEL COZZI和逸飯店「時時體貼，處處合意」品牌特色，致力於提供鄰近便利、精緻美味且友好周到的口味與服務，現在只要加入Line好友（https://lihi1.com/S5UfJ），一指預先點餐，輕鬆省去等餐時間。