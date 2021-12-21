12/21台灣增10例境外移入　第15批73.84萬劑AZ疫苗下午抵桃機

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。針對昨日1例本土疑似個案的最近狀況，指揮中心發言人莊人祥說明，該個案三採PCR結果為陰性，故排除感染。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自哥倫比亞(案16928)、美國(2例，案16929、案16937)、柬埔寨(案16930)、越南(案16931)、英國(3例，案16932、案16934-16935)、印尼(2例，案16933、案16936)，入境日介於今(2021)年11月22日至12月19日。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,826例確診，分別為2,173例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

另外，在疫苗到貨進度方面，指揮中心宣布，今日下午將有一批AstraZeneca疫苗，約73.84萬劑抵達桃園國際機場。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，效期至2022年4月30日。



該批疫苗為於去年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已到貨超過853萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑、11月19日67.6萬劑，及本次提供第15批73.84萬疫苗。