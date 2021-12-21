路透：共諜已滲透台灣軍方 刑責過輕成反諜主要挑戰

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）路透社20日發布「台灣之戰」系列的第三部，揭露中國間諜已滲透台灣軍方各層級，收集國防規劃、高科技武器相關細節，觸角甚至搭上總統蔡英文的維安特勤團隊中。

港籍商人發展情報組織20年

路透以《文件顯示中國間諜已滲透台灣軍方》為題，以「謝錫璋共諜案」為例，謝錫璋1997年以香港商人身份為掩護，來台發展秘密共諜組織，透過前海軍教準部綜合處長張培凝，滲透退役及現役軍方將領。2019年6月，反間行動查獲謝的間諜網，而謝在今年8月被我國通緝前，早已逃逸出境。

據我國調查文件顯示，北京疑吸我國軍方將領，在我國軍隊中養成間諜。近年台灣共諜案件頻傳，也顯示中國欲以間諜行動破壞台灣的軍事、政治上的治理，腐蝕我國領導層戰鬥意志，並竊取高科技防衛性武器文件機密，以及國防規劃相關機要。

報導指出，北京的觸手甚至已滲透到蔡英文的維安特勤團隊中，今年稍早就有1名退役特勤人員以及1名現役憲兵中校，因向中國情報機構洩露有關蔡英文的機密資訊而被判刑，兩人還被指控外洩總統府和官邸的隨扈人員姓名、職務和工作電話號碼。

過去10年間，台灣至少有21件尉級以上的軍警官員，因涉有共諜罪嫌而被判刑，另外有9名已退伍或現役的軍人，正在接受調查或審判。

北京也積極透過動員退休將領赴中國參訪進行拉攏，2016年，逾30名退將出席由習近平主持的「孫中山先生誕辰一五○週年大會」，席間立正聽中國國歌，消息一出舉國譁然。

台灣國防部：已加強反情蒐行動

中國國台辦並未就匪諜滲透台灣軍方一事回應，台灣國防部向《路透》表示，我國已積極實施反情蒐行動，防止我國軍隊被滲透，同時也已加強防諜意識，以獎勵機制鼓勵檢舉部隊中相關不法行為。

台灣法務部調查局則表示不便評論，陸委會則譴責中國「不斷擴張的間諜活動」，破壞了兩岸關係的正常發展。

報導指出，中國領導人習近平曾表示，傾向於和平統一台灣，但不排除使用武力。今年以來，中國對台灣進行灰色地帶認知作戰，若雙方陷入公開衝突，佈置在台灣軍方的間諜將提供北京無價的優勢。

對此國防部今日回應，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，是反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

國防部強調，國軍對於可能外洩機密資訊即速採變更手段，並在案件未產生洩密危害前，即阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。

退休將領：共諜已滲透軍方各層級

一名熟知中國在台間諜活動的台灣退休海軍中校指出，北京已滲透了軍方所有級別，包括將軍在內。北京特工的手法為先以禮物、餐點等軟化目標人物，並為其給出的第一條秘密信息支付豐厚報酬，而這筆報酬將會成為事後要脅目標以較低價格提供近一步情報的籌碼。

報導也提到，間諜滲透策略向來為中共的強大武器，從國共內戰時期就便發揮強大作用，也是擊敗國民黨的關鍵。台灣目前一系列間諜案更表明，中國政府想要在台灣軍隊內部暗中凝聚一股「不忠誠」的勢力。因儘管軍事能力大幅提升，武攻台灣仍非易事。

對中國而言，提前瞭解防禦計劃、通信密碼、武器地點和部隊位置將降低攻台難度。不忠誠的軍官也可能拒絕戰鬥，誤導他們的部隊或投奔中國。

報導也指出，在非戰時期揪出共諜，不僅會動搖台灣軍心，也會讓盟友失去信心。一再發生的共諜案或將導致美國因擔心洩漏，而不願分享先進武器與敏感情報。

反諜挑戰：退役捐軍官處罰過輕

報導直指，台灣反間行動面臨的主要挑戰，是對犯下共諜罪的退役軍官處罰過輕。按軍法，現役軍官若犯下言中罪行，可處死刑及終身監禁；退役軍官犯案僅依《國家安全法》審判，刑期要輕得多。

台灣立法院於2019年6月對《國家安全法》進行修法，危害國家安全或社會安定，為外國、港澳、境外敵對勢力或派遣人發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。若為大陸地區發展組織，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。

《國安法》修正案三讀條文也明定，為外國、大陸地區、港澳、境外敵對勢力洩漏、交付、傳遞公務機密，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；刺探、收集公務機密，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

此外，軍公教及公營機關人員，於現職、現役或領受退休俸期間，若擔任共諜遭判刑確定，將喪失其退休俸給，已支領部分將被全數追繳，且追繳時間自「實行犯罪時間」開始計算。