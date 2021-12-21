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外媒揭緬甸報復性屠村　軍方漠然稱：軍人有權利保護自己

當BBC將搜集的證據提交給緬甸政府與軍方發言人求證時，軍政府的新聞小組組長Zaw Min Tun少將完全沒有否認屠殺行為。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/12/21 12:37
示意照為今年3月驅散仰光街頭示威的緬甸軍人 (美聯社檔案照片) 

示意照為今年3月驅散仰光街頭示威的緬甸軍人 (美聯社檔案照片) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 緬甸軍方自從發動政變囚禁翁山蘇姬並取得政權後，持續犯下各種侵犯人權的行為，BBC昨(20)日更揭露，今年中，軍方在中西部地區更發動有計畫性的屠殺，造成至少40名男性死亡。

事實上，自從軍方奪權後，民間的反對聲浪持續不斷，二月反抗軍人民防衛組織(People's Defence Force)民兵還襲擊了軍方據點，屠殺的倖存者與目擊證人指出，軍方針對反對派佔優勢的中部地區實皆省(Sagaing) 村莊進行攻擊，是為宣示任何當地的村民都有連坐責任。

BBC取得了非政府組織「緬甸見證人」(Myanmar Witness)所搜集，目擊證人拍攝的多支手機影片，並與村莊卡尼 (Kani) 倖存者進行了訪談，揭露緬甸軍方在多個村莊先對村民進行虐待後，再將男性獨立出來加以殺害。

在其中一個村莊Yin，至少14名男性先被綑綁、痛毆數小時後殺害，遺體被拋至樹林中的山溝中；而鄰近的Zee Bin Dwin村則發現了數具殘缺不全的遺體被棄置在亂葬岡中，其中一具遺體較小，很有可能是孩童，另外還有殘疾人士被殺；此外還有一名60歲的中老年人被綁在樹上虐殺，只因他堅信自己年紀已大不會被牽連，因此沒有先撤離村子。

受害者家屬指出，他們都曾向士兵求情，不過士兵僅告知他們「已經累了，村民會全部殺掉」，最後連無力的殘疾者都不願放過。

當BBC將搜集的證據提交給緬甸政府與軍方發言人求證時，軍政府的新聞小組組長Zaw Min Tun少將完全沒有否認，甚至回應指出，當民兵將軍方視為敵人，這類情事「完全有可能發生」，因為軍隊有權利「保護自己」。

"It can happen," he said.

"When they treat us as enemies, we have the right to defend ourselves."

(BBC)
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更新時間 : 2021-12-21 13:31 GMT+08:00

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