外媒揭緬甸報復性屠村　軍方漠然稱：軍人有權利保護自己

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 緬甸軍方自從發動政變囚禁翁山蘇姬並取得政權後,持續犯下各種侵犯人權的行為,BBC昨(20)日更揭露,今年中,軍方在中西部地區更發動有計畫性的屠殺,造成至少40名男性死亡。

事實上,自從軍方奪權後,民間的反對聲浪持續不斷,二月反抗軍人民防衛組織(People's Defence Force)民兵還襲擊了軍方據點,屠殺的倖存者與目擊證人指出,軍方針對反對派佔優勢的中部地區實皆省(Sagaing) 村莊進行攻擊,是為宣示任何當地的村民都有連坐責任。

BBC取得了非政府組織「緬甸見證人」(Myanmar Witness)所搜集,目擊證人拍攝的多支手機影片,並與村莊卡尼 (Kani) 倖存者進行了訪談,揭露緬甸軍方在多個村莊先對村民進行虐待後,再將男性獨立出來加以殺害。

在其中一個村莊Yin,至少14名男性先被綑綁、痛毆數小時後殺害,遺體被拋至樹林中的山溝中;而鄰近的Zee Bin Dwin村則發現了數具殘缺不全的遺體被棄置在亂葬岡中,其中一具遺體較小,很有可能是孩童,另外還有殘疾人士被殺;此外還有一名60歲的中老年人被綁在樹上虐殺,只因他堅信自己年紀已大不會被牽連,因此沒有先撤離村子。

受害者家屬指出,他們都曾向士兵求情,不過士兵僅告知他們「已經累了,村民會全部殺掉」,最後連無力的殘疾者都不願放過。

當BBC將搜集的證據提交給緬甸政府與軍方發言人求證時,軍政府的新聞小組組長Zaw Min Tun少將完全沒有否認,甚至回應指出,當民兵將軍方視為敵人,這類情事「完全有可能發生」,因為軍隊有權利「保護自己」。

"It can happen," he said.

"When they treat us as enemies, we have the right to defend ourselves."

(BBC)