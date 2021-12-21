Omicron變異株全球蔓延！取代Delta成為美國主流病毒株　新加坡驚爆健身房群聚

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）Omicron變異株大舉入侵全世界，已取代Delta成為美國主流變異株，另外在歐盟及歐洲經濟區有28國出現確診病例，總計約4691個病例，亞洲方面，新加坡至今累計71例個案，今（21）日還傳出有一家健身房疑似出現群聚感染，Omicron的傳播力不容小覷。

自6月底以來，Delta變異株一直是造成美國疫情蔓延的主流變異株。根據CDC數據，11月底左右，超過99.5%病例是感染Delta，但到了12月11日當週Omicron占美國新增病例的比例從當時前一週的0.4%增至2.9%，上週新增確診病例占比更暴增到73%。

根據20日最新數據，美國有超過73%的新增病例皆感染Omicron變異株，有些地區甚至超過90%，例如紐約，紐澤西、中西部、南部和太平洋西北地區。據統計，美國上週出現超過65萬起Omicron病例。

另外在德州也出現全美首例死亡個案，為50歲以上男子，未接種過疫苗，曾確診新冠肺炎2次，疑似有慢性病或其他潛在健康問題。

歐洲地區則是全球最多國家爆出案例的一洲，在歐盟及歐洲經濟區也有合計28國通報出現Omicron確診病例，以挪威2060例、丹麥726例、法國347例、德國249例等最多。

至於已脫離歐洲聯盟（EU）的英國，20日公布的最新統計，確診數更突破4.1萬人，另有14例與Omicron相關的死亡事件。

歐盟近日推測，明年元月Omicron將成為歐洲的主流病毒株。

Omicron在亞洲地區，疫情同樣不樂觀，根據新加坡衛生部門今早的聲明稿，至今累計71人確定感染Omicron，包括65例境外移入，6例本土案例。另外，還有一家健身房疑似出現群聚感染。

新加坡衛生部門說明，與該間健身房群聚相關的3位確診者中，有2人確定感染Omicron，另1人待確認。

這3例患者分別為2男1女，年齡介於18至24歲，18日左右發病，皆完整接種過疫苗且為輕症，近來沒有旅遊史，共通點都是12月15日至17日曾去過同一間健身房。

根據官方統計，新加坡總確診數來到2.7萬多人，新增的195例個案中，有45例為Omicron，含3例本土。