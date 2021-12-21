【工商早餐會】台灣工商協進會林伯豐提17案、60建議　晶華潘思亮：盼政府通案開放商務及工作簽證

工商協進會21日在君品酒店舉辦「工商早餐會」，由工商協進會理事長林伯豐（立者）與行政院副院長沈榮津（前排右）共同主持，就各項議題進行討論... 工商協進會21日在君品酒店舉辦「工商早餐會」，由工商協進會理事長林伯豐（立者）與行政院副院長沈榮津（前排右）共同主持，就各項議題進行討論。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）工商協進會今天(21日)舉行工商早餐會，理事長林伯豐從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能等3個面向，提出17項提案，並認為政府對用水量不到10%的工業用戶課徵耗水費有失公允。

工商協進會上午舉行工商早餐會，由工商協進會理事長林伯豐、行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席。

業界代表則有台積電董事長劉德音、晶華集團董事長潘思亮、台泥董事長張安平及台新金控董事長吳東亮等人。

17項提案、60點建議

林伯豐致詞時表示，今年儘管國內疫情控制得宜，主計總處預估全年經濟成長率6.09%，但明年產業發展有新動能也有隱憂，例如企業面臨通膨讓獲利歸零的隱憂，還要憂慮碳費、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響；尤其是耗水費僅針對產值占全國生產毛額 31%，而用水量不到10%的工業用水課徵，有失公允。

政府建言部分，林伯豐從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能等3個面向，提出17項提案、60點建議。

針對完善低碳基礎建設，林伯豐呼籲政府儘快公布2050年淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系；檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化價格。提升數位競爭力部分，包含產創條例增列金融專條，協助金融業數位轉型，以及推動文創結合科技跨界加值。

至於強化經濟成長動能，林伯豐表示，政府應積極洽簽雙邊或多邊經貿協定，扶持企業參與關鍵產業供應鏈；鬆綁不合時宜的金融監管措施，研擬境外資金匯回專法2.0，持續觀光產業紓困振興，有條件鬆綁國際商務交流方式。

林伯豐強調，工商界盼政府維持台灣經濟持續成長，穩定供電營造良好投資環境，並釋出善意維持兩岸和平穩定發展。

針對經貿布局，沈榮津致詞時表示，台美經貿關係持續深化，今年6月、11月舉行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）以及台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）；12月7日雙方建立美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC），促進雙邊貿易、投資擴展及產業合作，達成關鍵供應鏈多元化目標；明年更將召開第4屆台美經濟論壇，以及首屆台美雙邊科學技術會議，雙方合作領域提升且廣泛。

沈榮津也說，台歐經貿關係空前友好，今年9月歐盟印太合作戰略將台灣定位為夥伴關係，並推動與台灣半導體供應鏈合作，歐洲議會呼籲提升歐盟台灣關係，10月國發會主委龔明鑫更率團赴中東歐3國經貿考察，簽訂半導體、太空、電動車、機械等18項備忘錄，搭建雙方產業合作。

談及萊豬，沈榮津說，政府的原則一向是兼顧國民健康、國際標準和科學證據，公投結果顯示，民眾已慢慢可理解，有助台灣爭取加入國際組織。

政府應重新檢討

修正能源政策

中央社21日報導，工商協進會理事長林伯豐今天表示，他認同鴻海創辦人郭台銘「明年一定缺電」的說法，認為政府應重新檢討修正能源政策；行政院副院長沈榮津回應，增加天然氣是能源轉型的必要。

由於重啟核四、三接遷離公投未通過，郭台銘認為明年一定會缺電，林伯豐在會前接受媒體訪問時表示認同，他說，公投結果是民意的展現，政府必須要拿出各種辦法解決缺電問題，「能源政策必須重新檢討修正」。

林伯豐認為，台灣現在的能源政策要在2025年時達到50%燃氣、30%燃煤、20%再生能源，不過，綠電建置率未達目標，以及全球在減用天然氣以符合碳排路徑時，台灣卻選擇增氣，政策必須檢討，也是政府職責所在，強調民間與工商企業界願意配合。

林伯豐在會中致詞時表示，聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）達成削減燃煤發電協議、亞太經濟合作會議（APEC）呼籲凍結國際化石能源補貼，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣。

他在會中呼籲政府應盡快公布2050淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系，並檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化其價格。

沈榮津在致詞時回應，增氣是能源轉型的必要，政府會透過現有機制在穩定供電、環境保護取得最佳化平衡，他進一步說明，將督促大潭電廠第8號與第9號機組如期完工、加強各電廠機組維護、擴大需量反應機制，從供給面與需求面強化管理。

他也表示，總統蔡英文宣示2050淨零轉型，「溫室氣體減量及管理法」修正草案已預告，將盡快完成修法送立法院審議，預計明年上半年提出淨零碳排路徑規劃，落實永續發展。

潘思亮：盼政府通案開放

商務簽證及工作簽證

鑒於國內COVID-19疫情逐步趨緩，晶華集團董事長潘思亮今天在工商早餐會表示，盼政府通案開放商務簽證及工作簽證；行政院副院長沈榮津回應，會在春節後研議開放商務人士簽證，並儘早對外報告相關程序。

由於近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩不少，企業界紛紛呼籲政府逐步廢止邊境限制，讓公司得以維持營運和人才流通。

潘思亮在會中表示，2022年商務可能由賣方市場轉為買方市場，許多國外商務人士盼來台落地投資或提供服務，願意接受檢疫，希望政府可以通案開放商務簽證及工作簽證，並儘早對外公告，讓有意願來台的企業可提早準備。

王美花回應，目前有需要的業者只要願意檢疫，都會協助以專案處理，是否開放，待年後請相關部會研議。衛福部次長薛瑞元指出，現階段檢疫能量被春節返鄉的國人占據，是否通案開放商務簽證仍有待商榷；至於專案部分，可擴大開放給各部會決定是否放行。

沈榮津最後指示，開放商務人士簽證會於春節後研議，也會儘早跟外界報告開放的相關程序。