〈時評〉公投結果「四個不同意」的剖析聯想

12／18的重啟核四、反萊豬進口、 公投綁大選及三接遷離等四公投，以「四個不同意」塵埃落定： 按順序，四者的同意／不同意數分別是3804755／42624 51，3936554／4131203，3951882／412 0038，3901171／4163464。

有道是，數字會說話。除了四個公投都是同意票少於不同意票外， 還有

（1）重啟核四同意票最少、不同意票最多：核四廠所在地貢寮， 逾七成五不同意重啟核四，提案理由書說的「 其實許多貢寮的朋友支持核四」，其實已證實是騙人（ 除非提案人的許多貢寮的朋友，都是遷戶籍到貢寮的台電員工）！ 還有，台灣三座核電廠的高階核廢料， 目前明明都不知如何終極處理而只能暫存廠區的燃料池內，連核一、 核二所在的新北市大家長侯友宜都知道核廢料遲遲無法處理的痛， 拒絕對座落新北貢寮的核四重啟背書，是則提案理由書提的「 核廢料是假問題」，照單全收的中選會，沒有誤導選民之嫌嗎？在（ 美國三哩島、蘇聯車諾比、 日本福島核電廠相繼出現嚴重核輻射外洩事故） 核電廠絕對安全的神話破滅後，四個公投中， 同意與不同意出現最大差距的重啟核四才是假問題吧？

（2）公投綁大選同意票最多、不同意票最少： 同意公投綁大選比重啟核四的多了近15萬票； 不同意公投綁大選比重啟核四的少了超過14萬票，這是否想傳達「 公投綁大選能減少許多人來往奔波時間和金錢的雙重付出， 能節省選務單位的人力、物力」的訊息？其實， 中選會要如何拿捏把關， 不要讓公投走極端的成案難如登天或阿貓阿狗的小事也要勞師動眾訴 諸公投，可能比是否綁大選更重要！中選會如果能端出配套措施（ 例如公投綁大選時，選人的大選當天開票， 對事的公投票集中各縣市政府禮堂，於投票隔日起再開票），避免2 018年這廂還在投票、那廂已在開票的亂象重演， 吾人實在看不出公投「絕對應該」與大選脫鉤的道理！

（3）准不准萊豬進口，是四個公投中唯一牽涉到國貿關係者。 食安是科學問題，本沒有不同政黨各說各話的空間； 提反萊豬公投的中國國民黨，幾年來從不反對國人大啖進口萊牛， 在科學的論證意理上先失了分寸； 養豬戶數居全國各縣市之冠的屏東，縣內養豬場最多的萬丹鄉， 逾六成六投不同意反萊豬， 更證實國內養豬業者根本不怕萊豬的叩關搶市場！因為， 一如春江水暖鴨先知，進口的冷凍豬肉難以擄獲國內消費者的味蕾， 國內養豬業者比誰都清楚！遑論標示清楚的萊豬， 在國內能獲多少人的青睞？台灣開放萊豬進口，11個月來的進口數 量是0，背後的意涵還不夠清楚嗎？

（4）重啟核四其實是「假議題」，不同意重啟核四的票， 比其它三公投的不同意票分別多了131248票、142413票 、98987票，出現這樣的結果一點也不讓人意外！ 比較值得玩味的是：三接遷離的總有效票數是比反萊豬、 公投綁大選的總有效票數還分別少了3122票、7285票的， 但不同意三接遷離的票卻比不同意反萊豬、公投綁大選的票分別多了 32261票、43426票，一來一回之間， 推估來自代表經濟選民的企業主，怕三接遷離導致缺電的票， 應該所在多有吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）