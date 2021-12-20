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投審會放行 台積電赴日建廠持股最高81%

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/20 20:14
投審會今（20）日放行台積電赴日設廠一案。（圖／路透社）

投審會今（20）日放行台積電赴日設廠一案。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）經濟部投審會今（20）日以台日指標性企業合作，且技術落差大、應無高階製程外流疑慮為由，批准台積電赴日建廠一案。

經濟部投資審議委員會於第1208次委員會議中，核准及備查11件重大投資案件，其中包含2件僑外投資、2件陸資投資、3件對外投資及4件對中國投資。

針對外界矚目的台積電與日本索尼合資案，投審會表示，台積電將以最高2378億2080萬日圓投資設立日本先進半導體製造公司，從事積體電路其他半導體裝置的製造、銷售、測試與電路輔助設計業務，台積電暫定持股比例最高達81%。

投審會指出，考量台積電赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代以上，判定應無高階製程外流疑慮，不影響台灣半導體國際競爭優勢，予以核准。

台積電赴日本熊本縣設晶圓廠，將於2022年著手建廠，目前以22奈米及28奈米特殊製程為主，預計將於2024年投入量產。

在投審會通過陸資投資案中，陸商杉金光電（蘇州）有限公司將以新台幣13億7988萬9290元取得台灣杉金光電股份，從事電子零組件製造業、精密儀器零售業、國際貿易業等。

投審會主張，台灣杉金公司生產產品主要為偏光板，製程無涉關鍵或敏感科技技術，且台灣廠商向台灣杉金公司採購偏光板零組件的占比不大，不至於影響國內產業發展，予以通過。
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