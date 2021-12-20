聯徵中心12/21將舉辦 第十五屆金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會

第十五屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」 於12月21日下午在台大醫院國際會議中心舉辦。會中頒發績優會員機構「 金安獎」12家、「金質獎」15家及「金優獎」12家，每家機構獎座乙座； 另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名及「金優獎」16名， 每名獎座乙座及獎勵金五萬元。

聯徵中心表示，2021年金安獎、金質獎及金優獎得獎績優機構及績優人員( 含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等)共計39家機構與49位人員，其中金安獎得獎者有渣打國際商業銀行、華南商業銀行、臺灣銀行、京城商業銀行、 台中商業銀行、日商瑞穗銀行台北分行、有限責任花蓮第二信用合作社、 臺中市臺中地區農會、苗栗縣竹南鎮農會、彰化縣彰化區漁會、 台灣樂天信用卡股份有限公司及國泰人壽保險股份有限公司等績優機構與績優人員。

該中心還說，金質獎在授信資料得獎者方面， 分別是臺灣銀行、元大商業銀行、聯邦商業銀行、高雄銀行、陽信商業銀行、 日商三菱日聯銀行台北分行、有限責任台中市第二信用合作社、彰化縣花壇鄉農會、 新北市土城區農會、臺南市南縣區漁會及中華郵政股份有限公司; 在協助報送信用資料類之資訊處理中心則是由農金資訊股份有限公司獲得;金質獎在信用卡資料方面， 得獎者為聯邦商業銀行、臺灣新光商業銀行及三信商業銀行。金優獎得獎者有國泰世華商業銀行、 中國信託商業銀行、第一商業銀行、玉山商業銀行、日盛國際商業銀行、 渣打國際商業銀行、新加坡商大華銀行台北分行、臺南市新市區農會、花蓮縣瑞穗鄉農會、 桃園市蘆竹區農會、有限責任基隆市第二信用合作社及國泰人壽保險股份有限公司。

接受表揚之機構及人員經聯徵中心辦理初選後， 再邀請金融監督管理委員會銀行局、保險局、 行政院農業委員會農業金融局及中華民國銀行公會代表組成審核委員會，進行複審，足見本項評選作業於主管機關之把關下，審慎進行。

聯徵中心是台灣完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務 機構，致力於提供正確、完整、即時的信用資訊， 協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險。聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全， 自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、 對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」， 期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、 提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

聯徵中心表示，這次表揚大會邀請金融監督管理委員會黃博士主委天牧、 銀行局莊局長琇媛、中華民國銀行公會呂理事長桔誠， 及行政院農業委員會農業金融局施副局長妮婷等貴賓撥冗蒞臨致詞及頒獎，各得獎績優機構高階主管亦出席與會， 足見主管機關及金融機構與從業人員對此表揚大會的重視。

聯徵中心除不斷精進對會員機構服務並努力提升信用資料之深度及廣 度，為配合政府推動金融科技與普惠金融政策， 自去年10月偕同金融總會設置金融科技共創平台，並擔任平台下「數據治理組」召集人， 並持續進行金融科技業者應用聯徵中心「第二資料庫」之規劃。在今年新冠肺炎疫情蔓延之際， 積極配合政府紓困措施，針對勞動部勞工紓困貸款及中央銀行小規模營業人紓困貸款案件查詢不 予收費，以協助國內各業者度過難關。另因應金管會推出綠色金融行動方案2.0， 聯徵中心已規劃納入聯合國SDGs 17項指標我國相對應之ESG資料， 並請金融機構報送綠色授信等相關資料。

聯徵中心期許在追求「強化信用資訊安全、 提升信用資料品質及擴大信用資訊加值」之目標下與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境， 進而提升我國金融業資產品質、提高社會大眾對信用資料之珍惜與重視， 以及聯徵中心得以永續經營等三贏之局面。