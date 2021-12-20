土地銀行青埔分行開業 服務全新上路

為擴大服務客戶，提供在地迅速便捷之全方位金融服務，土地銀行青埔分行於12月20日於桃園市中壢區高鐵站前西路一段262號開業營運，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

青埔分行位於青埔特區，鄰近高鐵桃園站，交通便利；青埔特區經桃園市政府規劃為「桃園未來第三大都會區」，多項國家重大開發政策挹注，區域蓬勃發展，土地銀行看好該特區未來深具發展潛力而設立青埔分行，並為其國內第151家營業據點。

青埔分行除有全新舒適的營業場所及設施外，更提供存款、放款、匯兌、貴賓理財等全方位金融服務；另可透過語音電話銀行、網路銀行、網路ATM、行動APP等電子金融服務，即時完成交易，免臨櫃排隊等候。

土地銀行除致力提升服務品質、拓展業務外，向來熱心社會公益，善盡企業社會責任，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，為持續關注弱勢族群安養生活，已陸續與各縣市政府合作辦理「教育公益獎助學金信託」、「社會福利公益安養信託」，暨開辦「樂活養老」貸款專案，並推動家境清寒學子、高齡者及身心障礙者安養生活照護等公益活動，展現取之於社會、用之於社會的公益形象。

土地銀行成立逾75年，除辦理企業授信、財富管理、信用卡及海外臺商等業務外，近期配合政府推動防疫紓困及振興經濟等各項措施，俱有卓越表現，以實際行動共同支持企業與民眾對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，推出各項具體紓困措施，協助企業及個人紓緩資金調度困境，並為加速振興國內經濟動能，推動「公股攜手，兆元振興」融資方案及「青年創業及啟動金貸款」。此外，為響應政府振興經濟措施，在各營業據點設置振興五倍券兌付專櫃，由專人解說協辦，提供「從簡、從優、從速」的兌付服務；未來更以「創新、效率」及多元發展的企業化經營方式，積極提升國際競爭力，朝向全方位優質金融機構的願景邁進。