〈時評〉獨裁國家主辦奧運是大災難的開始

這是85年前的一段往事，也就是納粹德國在1936年於首都柏林主辦的第11屆夏季奧林匹克運動會(以下簡稱「柏林奧運會」)。

在柏林舉行該屆的奧運會是國際奧委會(IOC)於1932年(威瑪共和時期)早就遴選出來的。當時納粹黨尚未奪得政權，強烈反對在德國舉辦奧運會，他們認為「奧運會是猶太人及其同路人玩的無聊把戲；而且，讓德國運動員和猶太人(以及黑人)同場競技，有損日耳曼民族的尊嚴。」

隔年(1933年)，國際奧委會組團前往德國考察，適逢納粹黨上台執政。希特勒發現主辦奧運會正好可以藉機宣揚「阿利安人種(Aryan race)」【註1】的優越性及納粹的政治主張，因此一反先前極力反對的態度，宣布全力配合支援主辦奧運會。結果，在納粹政府的精心策畫下，該次奧運會儼然成了希特勒宣揚其政治主張的絕佳舞台，而奧運會本身反倒淪為納粹之政治運作下的附屬品。

納粹的政治主張裡面最恐怖的是「反猶太主義」(anti-Semitism)，也就是主張對猶太民族的迫害及滅絕。質言之，這是一種進行「種族滅絕」的「反人類」罪行。因此，當時在美國、英國、法國、瑞典、捷克斯洛伐克、以及荷蘭等國都出現了抵制柏林奧運會的聲音。

在美國，「業餘運動員聯盟(Amateur Athletic Union)」主席馬赫尼(Jeremiah T. Mahoney)極力主張美國不應參加柏林奧運會。他認為納粹的種族歧視政策嚴重違反奧運會的規定；美國參加柏林奧運會無疑是在支持納粹。

但是美國奧委會主席布倫達奇(Avery Brundage)則反對杯葛柏林奧運會。他認為「體育歸體育，政治歸政治」；並且一口咬定，鼓吹不參加柏林奧運會都是「猶太人和共產黨人的陰謀」。

1934年，布倫達奇特地前往納粹德國，聲稱去作一趟「發掘真相」之旅。結果不問可知－－布倫達奇在「實地訪查」之後宣稱，他「並未發現納粹有歧視、迫害猶太人的情事」。納粹方面也配合演出，特地在國家代表隊名單中安插一位具有指標性的猶太女性選手麥珥(Helene Mayer)，她是1928年阿姆斯特丹奧運會的擊劍項目金牌得主。

這一齣「童乩與桌頭」的戲碼演出極為成功，布倫達奇終於弭平各國的杯葛聲浪，讓柏林奧運會如期順利舉辦，而且辦得極為「成功」－－總共有49個國家3963名男女選手參賽；比賽結果納粹德國不但囊括了89面獎牌(33金，26銀，30銅)，約佔全部獎牌數的四分之一，而且將美國的獎牌數56面(24金，20銀，12銅)狠甩在後。【註2】

在布倫達奇的暗助之下，納粹德國因主辦柏林奧運會獲得龐大的政治利益。納粹的宣傳機器向全世界大肆宣揚「阿利安人種(Aryan race)」的優越性，為未來納粹的對外侵略行為建立一套理論基礎，同時也為即將到來對猶太人的大屠殺找到合理化的藉口。

當初布倫達奇「體育歸體育，政治歸政治」的說詞，事後證明只是個神話罷了；而一個獨裁國家主辦奧運會，事後也證明是一連串大災難的開始－－1939年9月納粹德國入侵波蘭所引發的第二次世界大戰(WWII)，以及隨後對猶太人展開的大屠殺(Holocaust)，都跟1936年的那一場柏林奧運會脫離不了關係。

【註1】「阿利安人種 (Aryan race)」是19世紀末出現的一個名詞，但從人類學上、歷史學上、以及考古學上，都無法證明這個人種的存在。希特勒借用這個虛構的名詞來凸顯日耳曼民族的優越性，同時貶低、歧視其他的民族，尤其是斯拉夫人、黑色人種、吉卜賽人、以及猶太人。

【註2】德國在1932年洛杉磯奧運會獲得的獎牌數為20面(3金，12銀，5銅)，僅為美國獎牌數的五分之一弱。但是在短短的4年內，納粹德國在1936年柏林奧運會上卻大爆冷門，囊括全部獎牌的四分之一(33金，26銀，30銅)。有人懷疑這跟德國人在1935年發現「類固醇」藥物有助於人體體能的瞬間爆發有關。