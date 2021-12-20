台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，據ACIP專家建議，全面開放18歲以上、與第2劑間隔滿5個月的民眾接種追加劑，又以65歲以上長者、長照機構工作人員和住民、第1至3類、容易感染及疾病嚴重風險者列為優先施打，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。

指揮官陳時中說，經專家建議，接種追加劑的間隔仍維持完整接種後滿5個月，廠牌以莫德納（Moderna）疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量為主，供民眾自由選擇。至於接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後，追加劑可考慮接種AZ疫苗。

媒體詢問，為何不將AZ疫苗做為常規追加劑廠牌，反而只提供施打mRNA疫苗或高端疫苗嚴重過敏者使用。陳時中表示，專家認為，以現有數據分析，AZ疫苗做為追加劑保護效果較其他廠牌差，所以不列入。

至於第2劑混打事宜，原則上專家也是建議同廠牌疫苗完成2劑接種，如想混打也是持開放態度，只是接種時間的差異，例如：第1劑AZ疫苗間隔至少8週，醫師評估後，第2劑可選莫德納、BNT、高端；第1劑莫德納、BNT間隔至少4週，可接種不同廠牌mRNA疫苗、AZ、高端；第1劑高端疫苗間隔至少4週，可接種mRNA疫苗。

他也提醒，國際間施打的疫苗廠牌可能有限制，高端疫苗尚未獲得世界衛生組織（WHO）認可，任何規劃出國的民眾，在選擇施打高端疫苗需有心理準備，並做最好的判斷。

陳時中表示，混打新制從12月24日起上路，針對外界關心的各廠牌疫苗混打保護力，相關數據仍在整理中，近日會陸續對外公布抗體報告。