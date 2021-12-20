Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/20 17:00
全面開放第2劑混打，以及18歲以上、與第2劑間隔滿5個月的民眾接種追加劑。(示意圖/pixabay)

全面開放第2劑混打，以及18歲以上、與第2劑間隔滿5個月的民眾接種追加劑。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布，據ACIP專家建議，全面開放18歲以上、與第2劑間隔滿5個月的民眾接種追加劑，又以65歲以上長者、長照機構工作人員和住民、第1至3類、容易感染及疾病嚴重風險者列為優先施打，24日起全廠牌混打，嚴重不良反應者，經醫師評估可施打AZ疫苗。

指揮官陳時中說，經專家建議，接種追加劑的間隔仍維持完整接種後滿5個月，廠牌以莫德納（Moderna）疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量及高端疫苗（滿20歲以上）全劑量為主，供民眾自由選擇。至於接種上述廠牌有嚴重不良反應者，經醫師評估後，追加劑可考慮接種AZ疫苗。

媒體詢問，為何不將AZ疫苗做為常規追加劑廠牌，反而只提供施打mRNA疫苗或高端疫苗嚴重過敏者使用。陳時中表示，專家認為，以現有數據分析，AZ疫苗做為追加劑保護效果較其他廠牌差，所以不列入。

台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選

至於第2劑混打事宜，原則上專家也是建議同廠牌疫苗完成2劑接種，如想混打也是持開放態度，只是接種時間的差異，例如：第1劑AZ疫苗間隔至少8週，醫師評估後，第2劑可選莫德納、BNT、高端；第1劑莫德納、BNT間隔至少4週，可接種不同廠牌mRNA疫苗、AZ、高端；第1劑高端疫苗間隔至少4週，可接種mRNA疫苗。

他也提醒，國際間施打的疫苗廠牌可能有限制，高端疫苗尚未獲得世界衛生組織（WHO）認可，任何規劃出國的民眾，在選擇施打高端疫苗需有心理準備，並做最好的判斷。

陳時中表示，混打新制從12月24日起上路，針對外界關心的各廠牌疫苗混打保護力，相關數據仍在整理中，近日會陸續對外公布抗體報告。

台灣全面開放追加劑和第2劑混打　12/24起AZ、BNT、莫德納和高端任君挑選
混打
追加劑
ACIP
AZ疫苗
高端疫苗
BNT疫苗
莫德納疫苗
第2劑
第3劑

相關新聞

台灣青少年第2劑BNT今開打　若出現胸痛、心悸、呼吸急促應盡速就醫
台灣青少年第2劑BNT今開打　若出現胸痛、心悸、呼吸急促應盡速就醫
2021/12/16 10:58
AZ族第3劑打全量莫德納？2劑AZ對Omicron保護力為零？陳時中親吐釋疑
AZ族第3劑打全量莫德納？2劑AZ對Omicron保護力為零？陳時中親吐釋疑
2021/12/14 17:18
台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打
台灣第18期疫苗提供BNT第1、2劑和混打　12/14起預約　12/16開打
2021/12/13 15:53
英國研究：接種第3劑疫苗 對Omicron防護力可升至7成
英國研究：接種第3劑疫苗 對Omicron防護力可升至7成
2021/12/11 16:41
台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」
台灣全面開放第3劑接種　陳時中：完整接種5個月後可施打「莫德納」
2021/12/10 14:49

更新時間 : 2021-12-20 17:35 GMT+08:00

最受歡迎

【王力宏「顛覆三觀」】李靚蕾深夜IG長文 控訴「各城市有炮友」、冷暴力、育兒路缺席
【王力宏「顛覆三觀」】李靚蕾深夜IG長文 控訴「各城市有炮友」、冷暴力、育兒路缺席
【1218公投日•選民投票須知】台灣中選會：四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票
【1218公投日•選民投票須知】台灣中選會：四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
台北熊好券第二波意願登記開跑！不限台北市民、這兩種券中獎機會高！
酸爆！台灣男星王力宏離婚爆性醜聞　前妻李靚蕾哥哥霸氣開嗆「對不忠有誤解」
酸爆！台灣男星王力宏離婚爆性醜聞　前妻李靚蕾哥哥霸氣開嗆「對不忠有誤解」
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
王力宏形象崩塌至少丟3家代言 BY2妹妹急切割被李靚蕾打臉
王力宏形象崩塌至少丟3家代言 BY2妹妹急切割被李靚蕾打臉
【台灣四大公投案】結果出爐！開票4案確定皆未過關 朱立倫稱「公投已死」
【台灣四大公投案】結果出爐！開票4案確定皆未過關 朱立倫稱「公投已死」
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
台灣四大公投截至14時 北市平均投票率為33.63%
台灣四大公投截至14時 北市平均投票率為33.63%
【誰說真相】BY2妹妹Yumi：曾與王力宏交往、分享親密照、未插足婚姻
【誰說真相】BY2妹妹Yumi：曾與王力宏交往、分享親密照、未插足婚姻