感人！台灣「萬秀洗衣店」幕後推手揭露爆紅原因　帥孫撕下單親隔代教養負面標籤

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)IG爆紅的「萬秀洗衣店」幕後推手張瑞夫出新書，分享自家洗衣店最真實的一面，以及背後不為人知的感人故事。

位於台中后里小鎮萬秀洗衣店由84歲的萬吉及85歲的秀娥經營，在社交平台上有超過66萬名粉絲，超帥孫子張瑞夫幫祖父母搭配將客人送洗卻沒有領走的衣服，超潮的打扮既復古又時髦OOTD讓這對老夫妻躍身成為國際媒體爭相報導的對象。

萬秀洗衣店幕後推手張瑞夫從小由祖父母一手帶大，因疫情被困在家，「那時的我就只是一個念頭， 好像這些衣服可以做些什麼，好像這麼做可以有意義， 也好像可以讓阿公阿嬤和我會有些話題， 但我還是不知道會有怎麼樣的事情發生。」

張瑞夫即將出版新書《溫馨提醒：洗衣服請記得拿》， 書名來自阿公阿嬤經營洗衣店對人客的提醒，「阿公阿嬤從沒想過能將家裡的故事出書， 想要看到他們對於出書的反應，並留下記錄， 這是我想要給他們新的生活體驗和驚喜！」

一直以來，大家只看到走紅後「萬秀洗衣店」的光鮮亮麗， 更多人關心如何打造一個爆紅的IG，但張瑞夫說， 這一切的起源都不是因為「利益」。這本書雖然無法告訴你怎麼創業 、怎麼賺大錢，也不會傳授如何打造一個成功且出名的IG帳號法則 ，有的是和喜愛我們家的讀者一起分享「萬秀洗衣店」 最真實的面貌。

讓人意想不到的是， 離家多年疏離的弟弟因為這個帳號重新回到家來：「因為我哥， 讓我重新回到了家庭的擁抱，要不是他，我可能也不在這個世界了， 所以現在我努力建構一個理想的記憶和回憶，與家人共創未來。」兩兄弟互相幫忙、共同感受家庭的溫暖， 如今弟弟也幫忙經營洗衣店的事業，成為真正的洗衣職人。

張瑞夫希望大家能透過這本書讓大家看到張瑞夫是如何從生命記憶中， 找到他對於阿公阿嬤的愛，對家庭守護的堅持， 希望激勵更多的人從自己的生命經驗出發， 面對心中的自己， 不被年齡侷限勇敢的跨出一步，對身旁的人多點關心， 做個不一樣的自己。

配合萬秀洗衣店所推動的循環經濟， 出版社也為了本書特別推出了萬秀小T袋的特裝版， 象徵洗衣店小衣服造型的書衣， 另可由讀者粉絲再次利用成為書桌上的置物袋，或自行加上背帶， 也可當作外出小背袋，歡迎粉絲發揮創意使用， 賦予書袋再次循環利用的價值也傳遞萬秀精神。