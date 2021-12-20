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NIKE布局元宇宙！虛擬運動樂園NIKELAND免費玩瘋　穿上經典鞋款岩漿跑道賽跑解鎖彩蛋

NIKE在遊戲平台Roblox上打造NIKELAND

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/20 15:32
國際品牌NIKE在遊戲平台Roblox上打造虛擬運動樂園NIKELAND(圖片擷取自NIKELAND)

國際品牌NIKE在遊戲平台Roblox上打造虛擬運動樂園NIKELAND(圖片擷取自NIKELAND)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 虛擬運動樂園NIKELAND由國際品牌NIKE在遊戲平台Roblox上打造，玩家可以在岩漿跑道上跑酷(parkour)、玩彈跳床、從事極限運動，已免費於官網開放使用。

國際大廠紛紛進軍元宇宙，運動龍頭NIKE於11月初申請包含NIKE、JUST DO IT、 Air Jordan「Jumpman」虛擬商標後，於11月攜手遊戲平台Roblox推出虛擬世界NIKELAND，空間設計靈感來自位於美國奧勒岡州的 Nike 總部。

NIKELAND強調運動沒有極限，設計使用明亮鮮豔的色調，玩家可以讓自己的虛擬角色穿上 Air Force 1、Nike Blazer、Air Max 2021玩躲避球和在岩漿地板上賽跑，或是在NIKE 湖裡游泳，遊戲為免費開放，可相約三五好友一起線上比賽解鎖暗藏的彩蛋，使用手機的玩家可以透過感測裝置，讓虛擬人物做出對應的跑跳動作增強沉浸感。

NIKELAND上周更大動作的收購時尚品牌RTFKT Studios，電動車大廠Tesla 創辦人馬斯克先前也「穿」上RTFKT以Tesla為靈感設計的虛擬球鞋，現身紐約Met Gala引起不小轟動。RTFKT由三位好友於2020年創立，結合運動時尚及遊戲推出多雙虛擬球鞋及周邊，曾與日本當代藝術家村上隆與 Lexus 等合作。

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以上圖片擷取自NIKELAND
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