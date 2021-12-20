台灣中研院爆3大疏失：未著全套防護裝備、實驗室環境汙染　最高恐罰15萬

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中研院P3實驗室9日爆發研究員染疫事件，指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，中研院已於昨晚10時左右繳交初步調查報告，發現有3項感染暴露風險因子，包括實驗操作區與非操作區均存在環境汙染、個案和其他實驗室人員個未戴N95口罩、雙層手套、護目鏡或面罩，以及個案於脫除防護裝備過程未按照SOP。

陳時中說，該報告書中說明事發經過、院方應變措施、感染途徑調查、院方整體調查結果與根本原因分析、責任檢討與未來改進事項；其中針對人員訪談、11月中下旬監視器錄影檔、實驗室使用紀錄表等調查發現，確認具有3項感染暴露風險因子。

首先，實驗操作區與非操作區均存在環境汙染。於實驗動物操作時，未於生物安全櫃中進行。髒墊料直接置於未封口的袋子、也未放置於加蓋的容器中。

其次，個案及其他實驗室人員均曾僅穿著一般防護裝備，卻未戴N95口罩、雙層手套、護目鏡或面罩來執行實驗；且個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩。

根據以上感染暴露風險因子，中研院研判感染途徑可能有3種，包括呼吸道直接暴露受汙染的墊料粉塵、染疫動物受刺激而引發噴飛沫或氣膠的環境；手套表面因直接操作染疫動物被汙染，於脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，接觸臉部口鼻等部位而感染；以及防護裝備外層在操作區遭帶有病毒之物體表面汙染，於脫卸防護裝備程序先誤脫口罩時，使口鼻暴露於脫卸過程而感染。

陳時中強調，23日將開會進行審視及討論，預計2週內提出結論與建議，另亦將依傳染病防治法第34條、第69條及感染性生物材料管理辦法第25條規定，對中研院進行裁處，最高可處十五萬元罰鍰，並限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之，並於生物安全疑慮解除前，要求該P3實驗室停止使用或處分相關感染性生物材料。