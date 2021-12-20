延伸閱讀: 【台灣鄉民說】感謝蔡總統 讓我們變得更聰明

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）1218四大公投案投票全遭否決，除提出反萊豬、公投綁大選公投案的國民黨遭到重挫，北部幾個縣市同意票多於不同意票，對綠營也是警訊；面對2022的縣市長選舉，藍綠都有隱憂。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案18日投票，四項公投案全未通過門檻，且不同意票皆高於同意票，民進黨翻轉成功，穩固執政路線。

此次投票率僅41%。學者分析，這次公投中間選民被兩大黨政治惡鬥嚇跑，結果只是藍綠基本盤的呈現。

依照先前民調，除重啟核四外，包括反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投，都呈現同意明顯多於不同意，但今天投票結果，不同意票都多於同意票，全遭否決。

中央社引述國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥指出，中間選民沒有出來投票；公投投票率本來就不高，再加上與大選分開，對於政治沒那麼大興趣，就不會出來投票。

國立台灣大學政治系教授王業立受訪表示，這次的投票率僅41%，與一般選舉投票率動輒60%、70%，差異蠻大的；此局面的成因，主要是民進黨、國民黨全力動員下，演變為激烈的政黨對決，可能讓中間選民被嚇跑，不想捲入兩大黨政治惡鬥，因此沒有出來投票。

王業立指出，這也證明公投與大選脫鉤，相較直接選人的選舉，民眾對於這種純粹議題的投票，興趣比較沒那麼高，即使兩大黨全力動員，也只催出41%的投票率。

國立政治大學選舉研究中心主任蔡佳泓受訪也認為，外界原預期投票率不低，但實際投票率沒有達到5成，證明不綁大選對投票率有明顯影響。

民進黨立委羅致政分析，公投結果顯示，「大勢」現在站在民進黨這邊，但要小心有時候會有「鐘擺效應」，如前基進立委陳柏惟被罷免後，民進黨有危機感，所以四大公投時，「鐘擺又擺回來」；但民進黨還是要謙卑，不要以為勢就在民進黨這邊，畢竟2022還太早了。

民進黨在基隆、桃園、新竹都面臨執政將屆的接班問題，這三個縣市開出的公投票，同意票都多於不同意票，雙北方面除新北重啟核四不同意票較多外，其他公投案也是同意票居多，對民進黨來說，都透露出警訊。

綠營人士認為，2022是地方型選舉，民進黨很難訴求「抗中保台」這種大戰略，再加上從公投這局來看，國民黨現任縣市長採取「去爭議化、去國民黨色彩」方式，避對爭議性話題表態，如果民進黨沒有辦法在每個縣市找出亮眼人選對決，2022沒有樂觀的本錢。

民進黨秘書長林錫耀表示，公投是對事、選舉是對人，每次投票都必須單獨看待，離明年選舉還有一年的時間，現階段希望把民進黨在中央各項施政做出成果，自然能夠贏得更多民眾的認同支持，為下次選舉打下最好的基礎。

國民黨方面，黨內發現，從這次的公投藍綠動員出基本盤的狀況下，綠營基本盤穩固，藍營基本盤呈現萎縮的態勢，這將成為明年地方選舉的隱憂。

黨內人士表示，如何獲得更多中間選民的認同，會是國民黨接下來重要的課題。

黨內人士認為，國民黨必須先團結，若像這次公投，中央與地方執政首長在部分公投案意見不同的狀況下，給外界內訌印象，會引起中間選民甚至支持者反感，為選戰投下不安定的因素。

黨內人士也說，國民黨雖在14縣市執政，但從這次公投的結果，包括宜蘭、雲林、彰化、嘉義市等執政縣市，四個公投案都是不同意票高過於同意票，這絕對會是這些縣市首長力拚連任的警訊，國民黨從中央到地方，絕對不可輕忽，若出現連鎖反應，恐還會波及其他執政縣市。

一位藍營地方人士表示，公投案結果，相信會讓國民黨各縣市首長非常緊張，儘早提出相關提名作業程序，進入備戰狀態，中央和地方有更多的連結，營造團結一致對外的氛圍，也是當務之急。

藍綠2022都有隱憂 台灣1218公投結果•透露執政警訊

【台灣鄉民說】感謝蔡總統 讓我們變得更聰明