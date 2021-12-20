「無臉人——賣淫女」揭露德國紅燈區娼妓現象

《無臉人——賣淫女》攝影展, 重點在關注性工作者個人的故事 (圖/Hyp Yerlikaya.德國之聲中文網) 《無臉人——賣淫女》攝影展, 重點在關注性工作者個人的故事 (圖/Hyp Yerlikaya.德國之聲中文網)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 年輕時，她們曾經有全然不同的職業夢想：醫生、警察或老人看護。但如今，她們都成了性工作者。在德國，儘管2002年的一項法律取消了賣淫行為的「不道德」標簽、2017年立法通過旨在改善性工作者處境的《妓女保護法》，人們仍恥於涉及這一職業。

自那以後，性工作者的法律和社會地位並無明顯改善，從業者仍是剝削和犯罪結構的受害者。曼海姆性工作者咨詢中心 （Amalie Mannheim ）創辦人韋格（ Julia Wege ）在接受德國之聲採訪時表示，雖然賣淫已經合法化，但當事婦女卻因污名化而遭受極大痛苦， 「女性常常被迫過著雙重生活」。她指出，性工作者還遠遠未能接受自己從事的行業，是「像其他任何工作一樣的工作」。

紅燈區現實

許多人認為性工作者賺大錢，工作獨立、且是出於自願。在某些情況下這可能是真的，但大多數女性卻是為了生存而賤賣自己的肉體。韋格指出，很少人了解紅燈環境的機制和結構，也很少有人知道現實有多殘酷。曼海姆賴斯－恩格爾霍恩博物館群（ Reiss-Engelhorn-Museum ）舉辦的攝影展，意在揭開這一黑幕。展覽取名「無臉人——賣淫婦女」( "FACELESS - WOMEN IN PROSTITUTION")，展示了攝影家耶爾利卡亞（ Hyp Yerlikaya ）的攝影作品。

照片上，女性均戴著沒有表情的白色面具。這象徵著妓女們的現實：在公共場合，她們多半隱藏自己的真實身份。許多女性隱匿在社會的邊緣。

讓人深思的個人故事

德國之聲中文網引述韋格表示，「通過展覽，我們希望讓人們了解當事人的處境」。她認為，展覽或能促進人們對性工作者的同情、尊重和評價。和其他人一樣，性工作者也有著不可侵犯的受尊重權。韋格指出，生活艱辛、經濟困難、前途渺茫，以及與之相關的受教育程度較低，是促使女性從事性工作的最常見原因。

不少婦女被虛假承諾引誘到德國，並違背她們的意願在這裡為皮條客工作。攝影展讓一些當事人有機會表達自己的感受和願望、夢想和希望。

共有10名女性參加了為期兩年的展覽籌備。對想要拍攝的地點和場景，她們有發言權，並介紹了自己的生活經歷。攝影家耶爾利卡亞共拍攝了1800多張照片，其中40幅公開展出。

處於社會邊緣的女性

耶爾利卡亞與處於社會邊緣的女性合作已不是第一次了。多年前，他創立了幫助孟加拉國酸液襲擊倖存者的民間基金組織「潑酸倖存者協會」 （Acid Survivors e.V. ）。他說，他絕不是要傳播有關性工作的陳腔濫調，而是要在公眾意識中重新定位該話題。 他在接受德國之聲採訪時說，「壞人手上，攝影可能是一種危險的武器，賣淫現象可能會被以偷窺或色情的方式呈現出來。」他強調，與此相反，「我們專注於女性和她們的故事。」

展覽中展出的黑白照片不僅展示了工作中的女性，而且還讓她們扮演了各種角色：母親、清潔女工或其他人物，並輔以對女性的引述和音頻採訪。策展人赫爾曼 (Stephanie Hermann) 表示，文本、圖像和原始聲音的結合，揭示了「賣淫」這個複雜話題的所有深層黑暗面。在接受德國之聲訪問時，她表示，那蒙白色面具的女性形象，是「對秘密生活的攝影詮釋」。

本展覽在德國曼海姆賴斯－恩格爾霍恩博物館群（ Reiss-Engelhorn-Museum ）的展期, 至2022年2月20日為止。