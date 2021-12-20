【台灣12/20死亡+0】疑有1例本土個案　另新增11例境外移入

台灣12/20本土有1名疑似個案，待確認，另新增11例COVID-19移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會） 台灣12/20本土有1名疑似個案，待確認，另新增11例COVID-19移入確定病例。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）外傳今（20）日有新增1例本土個案，對此，指揮中心指揮官陳時中下午在記者會上表示，國內零新增，但有1名疑似個案，待判定中；另新增11例COVID-19移入確定病例，有10例為完整接種疫苗的突破性感染。

針對國內疑似出現1名本土個案之事，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這名個案檢體的檢驗問題較多，並非舊案，抗體和周圍的人檢驗也都是陰性，因此謹慎一點，等三採再判定。

至於，新增11例境外移入個案中，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利(案16917)、美國(5例，案16918-16920、案16922、案16926)、德國(案16921)、法國(案16923)、巴西(案16924)、越南(案16925)及菲律賓(案16927)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,816例確診，分別為2,163例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。