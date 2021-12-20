強颱羅伊「屠殺」菲律賓沿海 死亡人數上修208人

強颱羅伊16日襲擊菲律賓，造成死亡人數目前已達208人。(圖／美聯社) 強颱羅伊16日襲擊菲律賓，造成死亡人數目前已達208人。(圖／美聯社)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）強颱羅伊16日侵襲菲律賓南部和中部，所到之處皆成斷垣殘壁，死亡人數現已攀升到至少208人，羅伊不僅為菲國今年遭遇的最強颱風，也是近年最致命的颱風之一。

法新社報導，據菲國警方統計，雷伊颱風（Typhoon Rai）16日登陸菲國，造成逾30萬人逃離家園避禍，至少208人死亡、239人受傷、52人下落不明。

菲律賓紅十字會更以「徹底的屠殺」來形容沿岸地區的慘狀，其會長高登（Richard Gordon）表示，住宅、醫院、學校和社區建築被颱風撕成碎片。

東部的迪納加特島（Dinagat）、南部的施亞高島（Siargao）及民答那峨島（Mindanao）、熱門度假聖地保和省（Bohol）皆受重創。

雷伊以高達每小時195公里的風速毀滅性過境，讓菲國人想起該國史上傷亡最為慘重的、被當地稱為尤蘭達（Yolanda）的2013年海燕颱風（Typhoon Haiyan），當時造成逾7300人喪生或失蹤。

BBC也引述受重創的迪納加特島省長巴格奧（Arlene Bag-ao），直指該地區已被颱風夷為平地，農地與船隻都被摧毀，家園的牆壁與屋頂也被撕毀、吹走，食物與供水也越發不足，更稱本次災情甚至比海燕颱風當時「更糟」。

迪納加群島省（Dinagat Islands）官員克里索斯多摩（Jeffrey Crisostomo）告訴法新社，該省至少10人罹難。

災情最為慘重的保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）在臉書上持續釋出統計，截自台北時間今日下午1點，當地有80人喪生、14人失蹤、78人輕重傷以及28,845人撤離家園。

(圖／Arthur Yap臉書）