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李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈

王力宏暫退演藝圈回歸家庭彌補過錯

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/20 12:47
王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈(圖取自王力宏臉書,李靜蕾IG)

王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈(圖取自王力宏臉書,李靜蕾IG)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 李靜蕾繼20日凌晨發文回擊王力宏指控她愛錢，駁斥召妓等爆料，李靜蕾今早再度發文，王力宏於中午表示「都是我的錯。」

李靜蕾今日上午透過六大點駁斥王力宏說詞，首先開頭直指王力宏的這次發文如同心理師所說，就是屬於很典型的利用情緒操控試圖誇大/令人誤解的指控，然後注意力就會被轉移，被指控的人一般會被激怒，然後這時你就會利用這樣的反應來跟親友偽裝為受害者，引發他們的同情心一起霸凌你想霸凌的人。

李靜蕾發文質問，請問是否承認你從婚前就有跟很多不同的「朋友」有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？例如：2012,13年你是否跟我合孫小姐同時交往？你是否同時也約炮小模回家過夜？是否有試圖跟當時16歲的小師妹當「朋友」？

李靜蕾提及，對於你和你家人把我當成生育機器，長期對我羞辱，霸凌，冷暴力，依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後一生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚？

王力宏昨日聲明中說「請求你讓我可以見見他們」，李靜蕾直說為混淆視聽，「事實是我不只隨時歡迎鼓勵你看孩子，還同意讓你加裝一個你可以遠端操控，隨時隨地由你一人即可自動開啟的視訊機器人在家中。」

面對以上回擊，王力宏最新聲明表示，不再做任何解釋和辯解，都是我的錯，準備暫時退出工作陪伴父母跟孩子彌補傷害。

李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈
(圖擷取自王力宏臉書)

以下為李靜蕾貼文全文

李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈

李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈

李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈

李靜蕾控生完兒子被迫離婚加碼曝劈腿時間點　王力宏最新聲明宣布暫退演藝圈

(截圖自李靜蕾IG)
李靜蕾
王力宏

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