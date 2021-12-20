台灣萊豬公投正反比例僅0.98%些微之差　消基會：進口肉品應強制萊劑標示

「反萊豬進口」公投雖未闖關成功，但不同意的票數比率與同意者的僅0.98%些微之差。(示意圖/pixabay) 「反萊豬進口」公投雖未闖關成功，但不同意的票數比率與同意者的僅0.98%些微之差。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「反萊豬進口」公投已於上週六落幕，雖未闖關成功，但不同意的票數比率與同意者的僅0.98%些微之差。消基會表示，該結果突顯國人對於萊豬影響人體健康仍然深具疑慮，呼籲政府進口肉品應強制萊劑標示，讓消費者可以輕易的辯識與選擇。

依中選會公布的投票結果，票選結果以393萬6554張同意票，未達投票權人總額1/4以上（495萬6367張）的法定門檻，而不同意票數多於同意票數，達413萬1023張，確定該項公投案不予通過。

消基會表示，該公投案的投票率為41.09%，顯示多數公民對於萊豬進口的爭議政策，並未明確表示意見，更值得注意的是，本次不同意的票數比率20.84%，不僅未達25%的通過門檻，甚至與同意者的票數比率相近，僅0.98%些微之差，顯示國家對於此項爭議政策，並未取得正當性的確保，突顯國人對於萊豬影響人體健康仍然深具疑慮。

因此，市場販售進口豬肉及其肉製品的萊劑使用正面表列，以及加強市場把關的監督治理是唯一的解決之道。

消基會呼籲政府應當依照《消費者保護法》第七條第一項及第二項之商品及服務風險標示規定，盡速採取更積極的風險管制原則，修改目前僅要求標示產地的既有規定，施行進口肉品應明確標示是否含有萊劑的規範，讓消費者可以輕易的辯識，以便消費者選擇；此外，更應加強進口檢驗及市場把關，強化監督進口肉品的安全管理，以維護消費者健康與權益。