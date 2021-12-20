李靜蕾深夜回嗆！心理師認定王力宏性成癮及自戀型人格

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)王力宏與李靜蕾離婚事件越演越烈，自李靜蕾拋出毀滅性爆料揭露王力宏不檢點的私生活，婚後仍召妓等誇張行徑，45歲的王力宏用心經營的形象瞬間崩壞，李靜蕾要求對方道歉，王過了時間不但沒有道歉卻反咬李一口，李靜蕾再度做出回應。

王力宏否認不忠指控，表示自己不在乎錢很愛寶貝孩子，甚至說5年的婚姻是活在恐懼，勒索，和威脅之下，並表示持有錄音黨證明李曾威脅要毀掉他的事業，然後提及李數度跟他要錢並覺得王給太少。

面對王力宏長文指控，李靜蕾表示很遺憾要走到這一步，「為了保全你自己,真的什麼都做得出來，犯錯不可恥，可恥的是不知悔改，持續撒謊欺騙大眾，混淆視聽。記得你跟我說過，你認為最好的公關方式就是試圖摧毀另外一個人的名譽和誤導大眾，轉移焦點。」

李靜蕾喊話王力宏「Nicetry」並透過五大點駁斥，文末附上放棄贍養費聲明圖片強調「各自」雙方名下原有財產，不屬離婚分配財產。

李靜蕾IG全文

1. 你沒有對我們的婚姻不忠？期待你的一一回覆。

2. 2003年演唱會認識「但是後來沒聯絡差不多有十年時間」：可能你的「朋友」太多記性不好。那次以後我們有一起游車河到桃園還到你的唱片公司同事家裡吃飯，被拍到的婦產科/作臉,一起吃同壽司，東京刷刷鍋，Mihan刷鍋，華納威秀看電影(跟你前女友同場那次)還有你跟另一個前女友還在一起的時候，半夜2:00約炮出來安和路找我聊到早上那次，生日派對等等等...你都不記得了？都是從2003年開始不時聯聚陸續發生的。這些場合偶有我們當時的朋友也可以作證。

3.關於財產分割：1.膽養費確實一毛都沒有要(圖1)2.關於你出示的洛杉磯房子和股票(圖2)請不要試圖混淆視停。截圖里明明有清楚寫著：the 「PARTIE」S」own(洛杉房產)+「JOINTinvestment account股票投資帳戶)是已經在「各自」雙方名下原有的財產，不是你因為離婚要分給我的財產。這些費用是我們原本之前就一起共同合作工作各自獲得利益的分配，跟這次的離婚無關。3.唯一有談到的費用確實是如我所陳述的僅有孩子們的「生活費和教育費」以及現有的工作人員不要解雇(還有你特赦「免費」讓我借住房子18年再還你的房子)。所以呢...讀者不是傻子。不要試圖混淆視聽！費用就是如我所陳述的。

4.關於你活在恐懼，勒索，和威脅之下，事實是相反的。請見以下我們看的心理師的專業分析(圖3)有清楚說明我才是長期遭受精神虐待(Mental Abuse),羞辱,和被你情感操控(gaslight)的那個人，不是你。另外，她認為是你有性成癮(Sex Addiction)和自戀型人格(Narcissistic Personality Disorder)的問題。她也說,你的問題是你會跟親友造謠我有精神疾病來低毀格,而這種行為不可取【圖文中及的」Bobby」是王先生小名;「Sasha」是我小名]。心理師說你會一直想要換心裡師,直到你可以找到會被你說服你太太是瘋子的心理師。你所說的五個,其實只有兩個(包含這位)是有真正詢到的,其他只有試上。在商過程中,會有各種沙盤推演或是角色扮演或釋放情緒等等情況,是一個非常私密的安全空間,你如果有錄音,是違法的,而且有可能是不實的毀謗。

5.今天比較晚了,關於其他問題我會繼續回覆,待續

圖擷取自李靜蕾IG