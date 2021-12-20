【台灣1218公投落幕】郭台銘指明年一定缺電　全國商業總會理事長：「我們在乎的是能否穩定供電」

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）1218四大公投結果出爐，對於能源議題，鴻海創辦人郭台銘19日指出，公投包含兩大能源議題，可以確定的是明年(2022年) 一定缺電，工業 、民生都會缺電。不過，大家都做了決定，「對於未來缺電就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備」。

四大公投結果18日晚間揭曉，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案，均未達到同意門檻。其中，有關能源轉型與發電議題的公投案，為重啟核四、三接遷離2案。

鴻海創辦人郭台銘昨(19日)偕同妻子曾馨瑩前往愛物園，紀念先妻林淑如冥誕。郭台銘受訪時被問及公投看法，他指出，涉及個人隱私，不透露是否投票。不過他說，公投結果是表達人民最高意識。

他進一步說，公投包含兩大能源議題，不論人民用什麼思維做決定。但他可以確定，「明年一定會缺電，工業、民生都會缺電」，既然大家都做了決定，未來缺電時就不要埋怨，且要對缺電做出應有準備。

工商團體看公投結果

四大公投全數未達同意門檻，全國中小企業總會理事長李育家18日表示，企業界樂觀其成；全國商業總會理事長許舒博強調，台灣經濟持續發展，加上台商回流，無論公投結果如何「我們在乎的是能否穩定供電」。

「人民是最大贏家」，李育家表示，由於政府的防疫、經濟績效佳，「大家對政府領導也比較信任，所以會有這樣的結果」，企業界樂觀其成，包含三接再外推的改善做法，可滿足用電需求，反觀遷至台北港費用、時間都不適合。

許舒博則強調，無論公投結果如何，「我們在乎的是能否穩定供電」，尤其在經濟持續發展之下，不僅台積電擴廠有用電需求，其他高科技產業也持續擴張，用電量一定會增加，加上政府努力招商，以及台商回流，「電要夠，不要又發生缺電危機」。

對於三接能繼續興建，許舒博提醒，「供電也不見得穩定」，因天然氣入港仍須視海象，包含煤礦在內，都需仰賴進口，且庫存時間有一定限制。

李育家提到，滿足用電有很多種方式，例如增加綠能占比；針對2025年綠能20%目標，他說，相信政府在近年能源轉型政策已累積相當多經驗，無論是核電問題、綠能改善方案、電力需求等，應都可提出相應配套。

工商協進會理事長林伯豐則認為，本次公投呈藍綠對立局面，造成台灣民主精神下滑，雙方都應檢討。

林伯豐指出，執政黨需開始思考「核四不做，那核電做不做？核電不見，缺電怎麼處理？」強調能源問題依舊棘手，包含綠電難達20%標準，加上天然氣不僅需達到50%，且並非零碳能源，進口價又居高不下等，政府需認清事實、並妥善規劃因應辦法。

針對萊豬議題，林伯豐說，建議將萊劑成分標示清楚，若不標示，恐造成「美豬都有萊劑」的誤會，對美豬進口商也不公平。

華碩看法

針對鴻海創辦人郭台銘指明年一定缺電。電腦品牌廠華碩創新發展室秘書長林家和今天(20日)受訪表示，缺電可能是個議題，但企業本該對任何事情做好準備，華碩會持續布局。

林家和上午出席華碩台大聯合研發中心揭牌儀式，面對媒體詢問華碩是否擔心明年缺電時，作以上答覆。

林家和特別提到，綠能在台灣是稀缺資源，華碩會進行中長期布局，取得再生能源，希望透過循環經濟達到長期零碳排放目標。

四大公投18日落幕，有關能源轉型與發電議題的重啟核四、三接遷離兩案，均未達到同意門檻，鴻海創辦人郭台銘19日說，可以確定的是明年一定缺電，工業、民生都會缺電，大家要對缺電做出應有準備。

另一方面，台電19日表示，不管公投前後，穩定供電都是台電的工作，會做好因應措施，持續確保供電穩定。

台電說法

中央社引述台電發言人張廷抒說，公投有兩題跟能源有關，核四本來就不是短期選項，即使重啟也要至少10年。

張廷抒表示，三接因應外推方案，工期再延後2年半，會影響112年到113年的供氣，台電會持續讓台電大潭電廠的8、9號機如期完工，將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量，同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術，提高機組運轉可靠度，另外還會擴大需量反應機制等作為，持續維持穩定供電。

對於郭台銘的擔憂，台電也發布新聞稿指出，郭台銘是社會意見領袖，善意提出提醒，不過確保供電穩定是台電的工作，公投前是這樣，公投後也是這樣。

對於公投案中的核四議題，經濟部指出，關於核四的轉型再利用，會督導台電朝價值極大化方向，也要跟地方溝通，進行後續規劃。在三接建設部分，經濟部一定會要求中油，不僅要依照進度讓三接工程如期進行、供氣發電，也要做好生態保護。

經濟部說法

但經濟部長王美花20日上午列席立法院經濟委員會會議前接受媒體訪問則表示，公投跟電力調度是不同的問題，面對台灣經濟發展，經濟部一定會確保穩定供電。

立法院經濟委員會20日審查111年度中央政府總預算案關於經濟部及所屬單位預算，王美花列席會議前接受媒體訪問表示，當初提出三接外推時，就有提出很多配套方案，一定會確保穩定供電，而核四廠最大的問題在於安全，即使重啟也是11年後的事情，會跟台電討論核四資產最大化，也會重視地方意見。

王美花表示，公投跟電力調度是不同的問題，面對台灣經濟發展，經濟部一定會確保穩定供電。

至於反萊豬公投未通過，台日2+2會談是否會討論開放日本福島等5縣食品進口，王美花指出，目前經濟部還沒有討論，但面對日本食品問題，也會用國際標準及科學依據等一樣相同的標準，也會照顧國民健康。

對於台灣是否可以加入CPTPP，王美花表示，加入國際各項組織、協定及條約等，都是要極力追求的方向。反萊豬公投未通過，讓國際社會看到台灣願意遵守國際標準，對於台灣加入國際社會很有幫助。相關談判是由行政院經貿談判辦公室負責，經濟部會配合相關單位。

萊豬進口是否會標示，王美花指出，萊劑只是添加劑的一種，而添加劑有上百種，世界貿易組織（WTO）有一致性、不歧視性的原則，如果萊劑要標示，那上百種添加劑也要標示，比較重要的是符合國際標準，政府做好把關。

至於全球晶片荒，王美花表示，晶片的問題都有跟廠商進行了解，而廠商也不斷為了全球晶片需求在增產，已非常努力增產供給客戶。