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惹不起？指控中國高官性侵引軒然大波 彭帥首表態：誤會大了

彭帥努力化解外界疑慮，「展示」一切安好，張高麗依舊龜縮不出面

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/20 10:19
彭帥2019年出戰澳網（圖／AP）

彭帥2019年出戰澳網（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國網球名將彭帥自11月初在微博自爆與前副總理張高麗的不當關係後，就壟罩在被消失與被控制的疑雲之中，儘管日後高調現身，仍難杜外界悠悠之口。她19日終於首次針對此事發言，卻稱從未遭到性侵，全是誤會一場。

彭帥19日在上海的一場越野滑雪賽現身，接受新加坡聯合早報短暫訪問。被問及行動是否自由，她強調「一直都很自由」。至於張高麗是否確有性侵一事，她更正色道，「我從未說過寫過任何人性侵我」，並表示微博內容屬個人隱私，外界過多誤解，「不存在任何這種扭曲的解讀」。

彭帥也試圖為中國官媒洗刷冒名嫌疑，強調回覆世界女子職業網球協會（WTA）的信件，都是其本人所寫，中國官媒只是代發英譯版本。

該篇指控張高麗強逼發生性關係、卻又始亂終棄的微博文章，公布後不久便已移除，此後引發一連串審查、噤聲行動，彭帥也消失了好一陣子。為了滅火，中國官媒大張旗鼓公開她與友人用餐、出席活動的動態，她也二度與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）視訊，意欲化解外界疑慮，但WTA仍不買帳，宣布取消在中國的所有賽事。

WTA的訴求是，必須看到北京當局對性侵一事進行全面、公正、公開的調查，但這點始終沒有獲得回應。彭帥的短短訪談，僅稱遭到誤解，卻未否認事件真實性，也未多加闡述。本人不願多談，外界霧裡看花，依舊留下一地的問號。

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