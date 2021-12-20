吃魚油護心效果好？台灣營養師：以綠唇貝、堅果取代　免擔心重金屬且飲食更多元

夜晚溫度急劇下降，專家建議心血管疾病患者居家保養應攝取綠唇貝、亞麻仁等多元脂肪酸，不應單一攝取魚油。（榮新診所李婉萍營養師提供） 夜晚溫度急劇下降，專家建議心血管疾病患者居家保養應攝取綠唇貝、亞麻仁等多元脂肪酸，不應單一攝取魚油。（榮新診所李婉萍營養師提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國建署統計，心血管疾病已連續30年位居國人十大死因前三名，為保養心血管，許多民眾選擇服用魚油保健品。榮新診所李婉萍營養師提醒，優質脂肪酸攝取來源不可仰賴單一，應該多元攝取才正確，建議可從綠唇貝、亞麻仁油等海鮮及堅果中補充天然脂肪酸。

據衛生福利部國民健康署統計，心臟病位居109年國人十大死因第二名，已連續30年排在前三，而全國18歲以上民眾的高血壓盛行率也達25.8%，約有508萬名國人受高血壓困擾，心臟病與高血壓已成為台灣人不分老少的健康問題。

高濃度魚油護心血管？海鮮類、堅果類多元脂肪酸更重要

隨著國人關心心血管健康，各式護心、護血管的保健食品也受到關注，其中魚油保健品也成了廣告寵兒。但只吃魚油護心真的好嗎？

根據近年嚴謹的考科藍組織(The Cochrane)調查，涵蓋了全球約11萬名志願者，發現透過魚油EPA與DHA為主成分的補給品形式增加omega3脂肪酸攝取量，僅輕微、甚至無法降低心血管疾病的風險，顯示消費者應更留心心血管居家保養飲食來源攝取。

保養心血管的關鍵在於不飽和脂肪酸，壞膽固醇堆積是心血管疾病的主要成因，而食用不飽和脂肪酸除了能避免壞膽固醇產生外，還可以降低血小板與膽固醇堆積的風險，達到養心護血管的效果。

李婉萍提醒，要想保養身體，同時避免魚油的副作用，就應該在日常飲食中多攝取多元天然脂肪酸，最大宗的海鮮與堅果類都是好選擇。

鮭魚沙丁魚類小心重金屬、綠唇貝高效但注意保存

低脂高蛋白的海鮮，擁有多種天然不飽和脂肪酸，以海鮮取代紅肉，能有效減少肥胖及心血管疾病發生。

在挑選上，高Omega-3含量的沙丁魚、鮭魚和鱒魚為佳，扇貝、蝦與牡蠣等含多種脂肪酸與礦物質的海鮮是不錯的選擇，但魚類食用過多，恐攝入重金屬和塑膠微粒，一天最多以一個手掌大小為原則，不宜大量食用。

想吃海鮮護心血管，但又怕不知不覺間吃下毒素，研究顯示，不須大量攝取就有護心功效的綠唇貝，會是更好的選擇。

在針對綠唇貝營養分析的研究中發現，綠唇貝擁有多種不飽和脂肪酸外，透過清除體內自由基、抑制壞膽固醇氧化，達到預防動脈硬化及心臟病的效果。綠唇貝的游離性脂肪酸也使其內含的DHA、EPA及Omega-3更容易被人體吸收，只要少量攝取，就能維護心血管健康。

不過李婉萍也特別提醒，在挑選綠唇貝萃取物時，一定要注意萃取方法。不飽和脂肪酸的結構脆弱，以傳統高溫蒸煮的方式製成，將失去保護心血管的效果。目前，採用高臨界二氧化碳萃取技術的綠唇貝，是少數受到專利與研究認證的綠唇貝萃取物。

杏仁、腰果和南瓜籽護心血管 亞麻籽含關鍵營養素

根據《美國心臟病學院雜誌》發表的一份研究，一周吃五次以上的堅果，心血管疾病風險下降14%。堅果中的Omega-3，能有效降低體內的壞膽固醇，也能幫助身體代謝膽固醇，每天吃五至十顆堅果，能降低心血管疾病風險。挑選時，以飽和脂肪含量低且富含礦物質的杏仁、腰果和南瓜籽為佳。

此外，亞麻籽內含的α-次亞麻油酸能在體內轉換DHA及EPA，適度補充能預防心血管疾病。不過，亞麻籽和綠唇貝等海鮮類天然脂肪酸均相同，切忌高溫加熱，恐會轉化為有害心血管的過氧化脂肪。

李婉萍再次呼籲，秋冬是心血管疾病的好發期，保持良好作息、維持運動習慣及注意保暖都能減少心臟病發作的風險，多攝取綠唇貝、亞麻籽等含不飽和脂肪酸的海鮮與堅果，良好的生活習慣配合多種天然脂肪酸，就不怕天冷血管hold不住。