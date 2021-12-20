南台灣「奇美聖誕週末」英倫搖滾主題　牧羊人派、熱紅酒市集熱鬧登場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)奇美博物館「2021聖誕週末」已於18日盛大展開，由聖誕老公公領軍的樂團「SANTA BAND」搖滾開場，特別打造「快閃美術館」、「歡迎演奏我」、「星光電影」等活動，首日吸引破萬人次入場。

「奇美聖誕週末」主題為「美妙聖誕」，靈感來自年度特展《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things），該展來自英國V&A博物館，因此活動融入「英國風」，「搖滾」元素，館方精心設計6款限量紋身貼紙於入口處隨機發送。

開幕活動由聖誕老公公帶著樂團「SANTA BAND」驚喜亮相，每個團員身穿聖誕紅衣並加上各種個性配件，今年的表演節目較往年更加緊湊豐富，「蒙恬人聲室內樂集」以「飲酒歌」帶動氣氛，極具感染力的表演讓人聽了心情都歡快起來；首度在雕塑大道開演的「銅管五重奏」，以恢弘美聲貫穿室內挑高廊道，震撼人心。

重頭戲「聖誕大舞會」由專業舞蹈老師親自教學、與遊客共舞同樂。而今年晚間壓軸節目特別設定為「聖誕搖滾夜」，讓民眾感受越夜越搖滾的熱鬧氣氛。此外，適合闔家觀賞的「戶外星光電影」吸引男女老少坐在草地上一邊野餐一邊欣賞經典大片，歡度美好夜晚。

聖誕市集下午開始出現人潮，80個風格攤位令民眾來回流連，其中，由英國人開設的亞芙英式餐廳最受矚目，主廚推廌的英國特色美食「牧羊人派」，結合香濃肉餡、綿密馬鈴薯與起司焗烤，招來民眾排隊購買；今年首次進駐的台南在地知名餐廳如8818、靄林鬆餅也帶來招牌美食，其他包括炸魚薯條、炸披蕯、香料烤雞、熱紅酒、肉挂捲等異國點心亦備受青睞。

「奇美聖誕週末」將於12/19（日）、12/25（六）、12/26（日）持續登場，活動範圍包括館內與戶外園區，凡入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，於全台7-11門市ibon機台、「KLOOK客路」網站販售，凡於KLOOK購買「聖誕週末」預售票另享高鐵票75折優惠。

詳情請洽奇美博物館官網