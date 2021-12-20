〈財經主筆室〉星宇開航不到2年被要求增資•未上市盤商開價8元搶　是為哪樁？

星宇航空開航不到2年，累積虧損61億餘元已逾半個股本， 民航局已示警並要求增資， 星宇航空也表示明年上半年會有增資計畫， 惟已有未上市盤商介入仲介星宇航空股票買賣， 股票來源應該是去年初參與認購的員工持股， 難道是公司大幅虧損動搖員工持股信心？是否會影響明年增資計畫？ 引發星宇航空員工及很多星宇迷的關切。

星宇航空去年曾二度辦理現金增資，去年2月底股本從60億元增 至83.5億元，其中有3.5億元是七成的員工集資參與認購， 以星宇員工人數約1,000人計算，大約至少有700名員工參與 認購，其次是去年底增資30億元，資本額增至113.6億元， 但截至今年9月底止，累積虧損已達61億餘元，逾股本的半數， 民航局示警並要求增資。

受到COVID-19疫情影響，民航業多數航班仍停飛， 民航局的統計，目前國籍航空公司客運量仍只有2019年的2％， 據7家民航業者今年前9月提報的財務資料， 華航是今年唯一有獲利公司，金額為15.55億元，星宇航空虧損 22.08億元最多，其次是台灣虎航虧損16.38億元、 華信航空虧損11.03億元、長榮航空虧損5.69億元、 立榮航空虧損4.16億元及德安航空虧損0.68億元。

根據民航局公布的這份資料顯示，台灣虎航今年前三季營收只有2.17億元，但前三季虧損為16.38億元；星宇航空前三季營收有5.57億元，但虧損卻比台灣虎航來得多，而開航至今才將近2年，累計虧損已達61.24億餘元，就如同星宇航空公關長聶國維指出，星宇航空未裁員、未減薪，還持續投資引進新機、模擬機、興建營運總部、維修棚廠，財務支出非常大。

星宇航空董事長張國煒在今年初曾說，「疫情讓星宇劣勢變優勢」。 星宇航空目前計已飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、 吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等航點，隨著年底又有2架A321ne o新機交機投入運能，已規畫明年2月再添桃園至福岡定期航線外， 也積極評估陸續增闢日本新航線。若沒有疫情的發生， 星宇航空可能無法在短時間內取得如此多的航點。

根據國際航空運輸協會（IATA）預測， 隨著歐美各國陸續鬆綁嚴格的邊境管制，2022年航空旅客總人數 將從2021年的23億人次增加到34億人次，但低於2019年 的45億人次，相當於2019年的75%，2022年全球航空公 司合計虧損，將從2021年的518億美元收窄至116億美元， 下降近78%，並可望在2023年恢復獲利， 這對全球航空業來說是好消息。

不過，波音公司最近發表商用民航市場展望， 表示目前歐洲和北美運量趨穩，已經恢復至疫情前約9成， 但台灣因疫情檢疫較其他國家嚴格關係，目前運量仍只有2019年 的35%，最快要到2023年至2024年， 全球長途航班運輸才會恢復到疫情前的水準。

而台灣民航局也表示，國內線客源相對不受衝擊，2022年國內線 運量將回復至疫情前水準，但2020年國際和兩岸航線載客數僅8 83萬餘人，年減85%，考量國際疫情趨勢、 疫苗接種情形和邊境解封進度，保守推估， 國內北中南三大機場的國際及兩岸航線客運量，到2022年僅可恢 復至2019年運量的30%。

星宇航空已有5架A321neo單走道飛機，日前預告年底再增2 架，另外7架視明年疫情狀況陸續引進，廣體客機部分，包括A33 0-900neo及A350，交機時程也因疫情分別延後至明年第 1季及明年中，也就是隨著明年新機大量的增加， 但台灣國際及兩岸航線仍不被看好情況下， 星宇明年財務壓力顯然將十分艱辛。

未上市盤商已出現星宇航空股票買賣報價，每股交易的參考價為8元 ，董事長張國煒及大股東能率集團此時應該都不會出脫持股， 未上市盤商出現的股票來源應該是員工持股部份。以當初認購價每股 10元計算，目前賣出者都是折價賣出， 顯然累積虧損過半利空讓部份員工持股信心受到動搖，但每股8元的 交易價格仍高於淨值許多，K董獨特的魅力似乎也讓股價增值不少。