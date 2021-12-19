【誰說真相3】王力宏：沒有不忠、李靚蕾挾孕逼婚、離婚索9億

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）今晚注定不眠夜，繼小三Yumi洗白、正宮李靚蕾打臉後，事主王力宏終於打破沉默，在微博與臉書發文回應，表示沒有對婚姻不忠，並未在未成年時期交往，並表示被挾孕逼婚，婚姻期間多次看諮商，並稱在分居期間被李威脅要毀掉娛樂事業，李一開始張口2億人民幣(約9億台幣），後雙方簽訂1.5億人民幣的協定。

王力宏表示，李靚蕾得知懷孕相當激動並「拳打腳踢」，要求結婚，不然要改名、消失、讓王力宏一輩子見不到孩子，於是他在恐懼中，應邀當日在紐約登記結婚。王力宏最後向李靚蕾喊話，請求可以讓她見見孩子們。

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2021年12月17日，王力宏前妻李靚蕾以長文指控王力宏對婚姻不忠、長期約炮召妓、缺席家庭、王家人也聯手霸凌，防媳如防賊，震驚兩岸三地。王力宏80歲老父則於19日凌晨以手寫信發反控李靚蕾挾孕脅婚、離婚獅子大開口，並為兒子背書沒有婚內出軌。

李靚蕾隨後二度發文，自揭交往期間王力宏長期不避孕、懷孕後被王家人要求墮胎的不堪過往，並舉證王力宏以豪宅為籌碼，要求她以「神智不清」、「指控毫無根據」為由道歉撤文，息事寧人。李靚蕾文末要求王力宏及王父於19日下午三點前公開道歉，否則將提告誹謗。

Yumi則在微博大動作釋出報警回執單，以示清白，被李靚蕾以「請把警察連絡方式給我，我提供證據，謝謝。」坐實砲友身份。19日晚間，Yumi在微博以長文回應，表示自己與王力宏曾是男女朋友，但並未插足王、李兩人婚姻，2015年後已互刪「微信」好友。

李靚蕾19日晚間再度手撕Yumi，以一張2015年的「WhatsApp」以裸照為用戶頭像的截圖，一錘定音。

以下為王力宏微博、臉書全文：

（圖／翻攝自王力宏臉書）