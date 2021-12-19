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【誰說真相2】Yumi稱刪王力宏微信沒聯絡？ 李靚蕾裸照截圖狠打臉

李靚蕾手握鐵證，乾淨俐落，一錘定音。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/19 23:07
（圖／Yumi微博）

（圖／Yumi微博）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）被影射插足李靚蕾、王力宏婚姻的BY2妹妹Yumi，今日晚間以長文澄清與王曾有正式交往，但未插足兩人婚姻，並指與王早已斷聯。李靚蕾在微博直接釋出WhatsApp截圖，狠狠打臉Yumi，並質疑Yumi所提「正式交往」一說。

相關閱讀：【誰說真相】BY2妹妹Yumi：曾與王力宏交往、分享親密照、未插足婚姻

李靚蕾連發兩條微博，直接標註Yumi，針對對方文章中所寫的「2015年，當時我倆早已互刪微信好友」一事，直指「因為....之後都改為使用 Whatsapp還特地換上裸照頭像喔」，並附上WhatsApp截圖，證明所言不虛，打臉對方「最佳前任」、不是「知三當三的炮友」一說。

【誰說真相2】Yumi稱刪王力宏微信沒聯絡？ 李靚蕾裸照截圖狠打臉

(圖／李靚蕾微博）

Yumi在聲明中提及，王力宏曾向李提及兩人交往的過往，對此李靚蕾在第二條微博中表示「從來沒有」，「王先生2012年跟我說你只是有發生過關係的『朋友』，『朋友』有調情對話，也正常。」

李靚蕾引述Yumi所分享的兩人分手對話截圖，表示「看起來也不太像是『正式情侶』分手會有的對話。」，李直指，「2013年我們大部分時間都在一起。我們那時都決定要結婚了，也住在一起好幾個月了，在那之前他也ㄧ直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友/同事/甚至廠商，這些種種是我對『正式交往』的認知。」

李靚蕾手握實錘，乾淨俐落，一錘定音。

【誰說真相2】Yumi稱刪王力宏微信沒聯絡？ 李靚蕾裸照截圖狠打臉

(圖／李靚蕾微博）
王力宏
李靚蕾
Yumi Bai

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