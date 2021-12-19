更新【蕾神之怒】力宏神隱、蕾神背景硬、Yumi回應正宮報案單

更新時間：2021-12-19 21:00

(台灣英文新聞／ 娛樂組 綜合報導）BY2妹妹Yumi今日晚間打破沉默，表明自己曾與王力宏交往，並非插足他人婚姻的小三，也澄清關於「假報警」一事。

Yumi在微博表示，「一直避免被真正捲入李靚蕾小姐和王力宏先生的財產分割糾紛中。12月18號，我所做的一切，包括需要本人到場簽字按手印，提供的那些證據，也全部針對的是網絡上幾位網友惡意造謠我與好萊塢朋友的關係（現該網友已經澄清），為他人生子的不實傳聞，我和我姐姐感情不和以及亂帶節奏說我就是小三的營銷號行為。」

她強調，「網友說如果我問心無愧，我早就該報警處理，因此我去了，並不是對號入座而是我問心無愧。而後在我參與綜藝節目錄制期間，李小姐轉發工作室微博，戰火升級。」

發布時間：2021-12-19 20:21

（台灣英文新聞／ 娛樂組 綜合報導）王力宏前妻李靚蕾驚天一錘，神壇上的優質偶像一夕暴露渣男真身，面對前妻呼籲公開道歉只敢龜縮以對。被影射為小三的BY2妹妹Yumi被抓包報警自清是假造文書，被王家人指控搶錢的李靚蕾被起底為商界名人，引發熱議。

距離李靚蕾呼籲王力宏及王父於下午3點前公開道歉，已過數小時，「下午3點」更一度衝上微博熱搜，然而，王力宏與其家人與團隊，神龍不見手尾，避不回應。

主戰場硝煙不起，廣大吃瓜群眾也沒閒著，卡神楊蕙如在臉書踢爆，被王家人處處堤防、指控要錢的李靚蕾來頭並不小。其母親為商界名人，是「南僑集團陳飛龍的紅粉知己，南僑的『李顧問』」。

楊蕙如表示，「李靚蕾是李顧問女兒的背景之後，王家再說李靚蕾是要錢，一般人還會信嗎？」

至於被對號入座、聲稱被誹謗而報警的雙胞胎團體By2妹妹Yumi，深夜上警局報案誹謗，更大動作釋出報警回執單自清。

曬單舉動看似清白實則送頭，先是被李靚蕾以「請把警察連絡方式給我，我提供證據，謝謝。」坐實砲友身份，先在又被網友抓包報案回執單疑似造假，缺少報案編號，與正式回執單格式不符。

（圖／翻攝自微博）

至於另一位被暗示偷吃的已婚女星徐若瑄，兩度發文自清，說明今年度僅兩次邀王力宏參加眾人聚會，更喊話王力宏不要殃及友人，出面解釋。

律師李怡貞酸徐瑄「對號入座」，「指望連自己妻子都不護的王力宏出面澄清」是「傻又天真又搞不清楚狀況」，跟李靚蕾解釋，讓對方澄清道歉才是唯一解方。

2021年12月17日，王力宏前妻李靚蕾以長文指控王力宏對婚姻不忠、長期約炮召妓、缺席家庭、王家人也聯手霸凌，防媳如防賊。王力宏80歲老父則於19日凌晨以手寫信發反控李靚蕾挾孕脅婚、離婚獅子大開口，並為兒子背書沒有婚內出軌。

李靚蕾隨後二度發文，自揭交往期間王力宏長期不避孕、懷孕後被王家人要求墮胎的不堪過往，並舉證王力宏以豪宅為籌碼，要求她以「神智不清」、「指控毫無根據」為由道歉撤文，息事寧人。李靚蕾文末要求王力宏及王父於19日下午三點前公開道歉，否則將提告誹謗。