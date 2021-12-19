【山友請注意】合歡山雪季開爬 必備安全切結書、雪地裝備

太魯閣國家公園管理處表示，合歡山雪季期間，山友須依規定申請登山，上傳「登山安全計畫書」，並簽署安全切結書，也將安排人員抽檢是否依規定攜帶雪... 太魯閣國家公園管理處表示，合歡山雪季期間，山友須依規定申請登山，上傳「登山安全計畫書」，並簽署安全切結書，也將安排人員抽檢是否依規定攜帶雪地裝備。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 社會組 綜合報導）合歡山雪季在即，太管處表示，今年12月31日起至明年2月28日止，登山須申請相關程序，備妥「登山安全計畫書」，簽署安全切結書，並須攜帶攀登雪地使用的重型裝備。

中央社報導，太魯閣國家公園管理處表示，冬季高山步道易有積雪、結冰、結霜等情形，相當溼滑，易發生滑倒、跌落意外，因此將加強登山申請與管制。

太管處指出，自今年12月31日起到明年2月28日止，不論下雪與否，凡申請進入太魯閣國家公園生態保護區（畢祿山、羊頭山、清水山及錐麓古道除外），皆需依照規定申請不得擅入，並需備妥詳盡的「登山安全計畫書」及「雪季登山安全切結書」。

山友行前須羅列詳盡的「登山安全計畫書」並上傳至官網，內容須涵蓋登山行程、人員雪季登山經歷與體能、個人或團體裝備、風險自我評估及留守人員等資料，不接受傳真。

此外，山友須至官網下載「雪季登山安全切結書」，並由領隊或申請人應簽名以示屬實及負責，審查流程約需5至7個工作天。若山區降雪量高，得視雪況公告暫停入園申請，等待積雪消融後，再恢復受理。

太關處圖提醒，雪季登山依規定須攜帶攀登雪地使用的重型裝備。太管處巡山員與保七總隊第九大隊員警將在各登山口處，抽檢裝備及入山入園資料等。