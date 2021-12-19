最不一樣的海港聖誕跨年活動！ 澎湖福朋喜來登聖誕大餐上桌

清脆鈴聲搖曳著節日的祝福，聖誕的腳步慢慢的向我們靠近，澎湖福朋喜來登酒店今 (17) 日與社團法人澎湖縣照顧服務協會-魔豆小舖攜手舉辦 「璀璨聖誕季」系列活動記者會，現場邀請到澎湖縣議會議長劉陳昭玲、澎湖縣議會副議長陳雙全、澎湖社會處處長陳寶緞、蘇陳綉色議員、澎湖福朋喜來登酒店副董事長張翔閎、楊曜立委委員服務處助理段湘玲等人一同共襄盛舉，為聖誕揭開美好序幕。

澎湖福朋喜來登酒店12月打造節慶入住禮遇、聖誕市集活動、聖誕大餐、幸福報佳音、打卡抽萬元住宿券、專屬海島聖誕布置等系列活動，更將整艘滿載禮物的帆船駛入館內大廳，將誠摯的祝福獻給每位賓客，傳遞豐收的祝福。

連續三年好評不斷！澎湖20家人氣品牌集結，打造澎湖最大聖誕市集

澎湖福朋喜來登酒店連續三年打造澎湖最大聖誕市集， 12/17(五)、12/18(六)、12/25(六) 三場華麗升級，邀請已開業超過百年的乾益堂藥膳蛋、觀光客必跑行程及林春咖啡館、One Day 花藝工作室、特力屋等集結近20家人氣特色品牌齊聚，更邀請社團法人澎湖縣照顧服務協會魔豆小舖、澎湖明園幼兒園、澎湖縣仙人掌輪椅舞蹈團與國際樂團The Bee Band 獻唱多首經典聖誕組曲，一同傳遞幸福與歡樂，還有神秘嘉賓驚喜現身送好禮。

聖誕市集活動現場更獨家販售與社團法人澎湖縣照顧服務協會魔豆小舖聯名聖誕商品，館內烘焙團隊親自為每一位小朋友教學製作過程，成就每一顆酥脆外殼裹著鬆軟內餡的「聖誕花圈泡芙」及口感扎實濃郁、輕盈不膩「耶誕香橙磅蛋糕」，搭配聖誕老人及可愛雪人完美點綴，一同響應愛心公益，為佳節更添光彩繽紛。

與家人好友歡聚！聖誕大餐美味上桌、節慶入住禮遇讓佳節充滿儀式感

今年特別打造聖誕專屬郵筒，為每位入住房客傳遞美好的聖誕心意，親手寫下想對家人好友說的話，傳遞這份幸福與愛。聖誕老人也將在平安夜(12/24)、聖誕節(12/25) 兩日來回穿梭在飯店的每樓層，將聖誕襪掛在每間客房門口，滿滿的聖誕驚喜，專屬於每位房客。

聖誕節是全家福、熱戀情侶、閨蜜好友歡聚的重要日子，不可或缺還需要美味大餐與滿滿的儀式感！澎湖福朋喜來登酒店藍洞餐廳特別在平安夜(12/24)當天推出「星級主廚聖誕豪華套餐」；宜客樂海港百匯自助餐廳於平安夜(12/24)、聖誕節(12/25) 晚餐時段更是特別推出聖誕火雞、碳烤豬肋排、粵式掛爐片皮鴨、聖誕壽司組合與聖誕手工造型甜點，12/24(五)、12/25(六) 宜客樂海港百匯自助晚餐消費滿NT$2000元還可參加『魔幻好禮．聖誕驚喜』抽獎活動，更有機會將萬元豪華雙床客房住宿券、宜客樂海港百匯自助晚餐券、500元餐飲禮券等總價萬元好禮帶回家，決心把美味注入在這美好的佳節中。

聖誕限定網美打卡點‧上傳再抽萬元港景住宿券

踏入澎湖福朋喜來登酒店，迎面而來的即是北歐銀白聖誕樹、格林童話薑餅屋、雪白許願星、聖誕禮物船等專屬海島華麗裝飾點綴，即日起至12月25日，凡於館內任一聖誕裝飾景點拍照，並完成活動上傳步驟，即有機會抽中「港景豪華雙床客房住宿券」 (售價：NT$15,000元) 。

SWAVE 微浮酒吧、藍洞餐廳打造2022澎湖最High跨年派對

澎湖絕佳跨年首選！澎湖福朋喜來登酒店SWAVE 微浮酒吧隆重推出「澎湖最High跨年派對」、藍洞餐廳推出「跨年限定自助宵夜場」，讓民眾在澎湖不必早早睡，決心要讓 2022 與大家一同玩得盡興，度過快樂的美好跨年夜！

SWAVE 微浮酒吧入場即贈跨年限定特調，現場還能感受國際樂團與靈魂女伶Lene中英日粵台五聲道獻唱，優美悅耳的歌聲、樂器演奏陣陣迴盪，並Live轉播台北101燦爛跨年煙火，邀您一同舉杯歡慶迎接新年倒數；21:30前入場即可pre-drink享暢飲優惠NT$799+10%/人(原價NT$980+10%)。讓您微醺加值，狂歡升溫！陪伴你度過倒數時刻的美好夜晚！

藍洞餐廳推出「跨年限定自助宵夜場」，主廚精心設計多款精緻派對小點(田園風情沙拉、蜜瓜帕瑪生火腿、義式帕瑪火腿乳酪盤、焗烤海鮮通心粉、紅酒燉牛肉、紐奧良辣雞翅、玉米片佐番茄莎莎醬)、精選紅白酒、跨年限定特調、無酒精雞尾酒等通通無限享用，還有300吋澎湖最大投影幕現場Live轉播台北101燦爛跨年煙火，成人優惠價NT$699元、兒童優惠價NT$350元，寬敞不擁擠的舒適空間，讓大小朋友的澎湖跨年之旅留下美好的回憶。