【核去何從】核電的十字路口 氣候變遷給了核能東山再起之機

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣人民18日否決了重啟核四案，也讓能源安全議題再次浮上檯面。事實上，不只台灣，核電的去留已成為全球各國的燙手山芋，能取代的有誰，留還是不留？要兼顧用電需求，又要環保護地球，究竟該何去何從？

2011年日本福島核災，讓世人再度見識到核能的可怕，然而十年過去了，人們是健忘的。各國政府被氣候變遷引發的極端天氣嚇到，驚覺暖化也很可怕，不減碳不行，但龐大的用電缺口呢？為了淘汰燃煤發電，核能又獲得了起死回生之機，公眾、專家、政府、產業意見卻多所分歧，關於核能，歐美等國之政策與現況或可供殷鑑。

CNN指出，核能佔全球發電量10%，英美核電約佔20%，法國則高達70%。全球減碳之路陷於兩難，核能穩定但有風險，蓋核電廠到投入使用需時長久、緩不濟急，耗費驚人，核廢料處理也是一大問題。再生能源歐雖為潔淨能源，卻難以穩定供電。歐洲兩大龍頭，德國與法國，一個反核，一個擁核，在此事上無法取得共識，到底該將核能列入「綠能」還是「轉型能源」，莫衷一是。

為了將全球增溫壓在攝氏1.5度以內，必須在十年內將碳排放量大減五成，但各國目前所做的減碳承諾，僅能達到四分之一目標。擁核者稱，應將核能與天然氣列入綠能投資，方能在戒除燃煤之餘，滿足用電需求。國際能源署（International Energy Agency）認為，若欲達到淨零排放目標，2020到2050年之間，核能發電勢必得「倍增」成長。

反核的德國政治人物稱，蓋新核電廠至少得五年，成本又高，而學者也呼應此說，認為未來八年是減碳關鍵，欲待核電到位再對抗氣候變遷，地球已沒有本錢能耗。再者，全球根本欠缺貯存放射性核廢料的一致計畫，如何能將核電列入永續能源方案？

放眼其他國家，也不乏對核能蠢蠢欲動者。身為全球碳排大國，中國最為積極，正打造18座核電廠。英國也有意推動「小而美」的核電廠，勞斯萊斯（Rolls-Royce）公司稱可在工廠組建完成，省錢又能吸引民間投資，儘速達到減碳理想。

技術的演進也為核能推波助瀾，民間開始冒出新創公司，標榜不同於現有的核裂變技術，改採核融合發電，原理有如太陽或行星之能。此種發電法不會產生核廢料，也不依賴鈾，可望擺脫如當年福島核災爐心熔毀的惡夢。

隨著各國思忖核電的未來，看看德法10年、20年後的能源發展，或可指出一條明路。然而，核能發電涉及的減碳、可靠度、吸引投資等論點，恐怕都不是最重要的，核能的未來終將取決於民意。

「只要再發生一次重大核災，整個產業就會一夕崩毀。」政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）能源主任Henning Gloystein說道。

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