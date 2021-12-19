【更新】超級強颱「雷伊」重創菲律賓 30萬人離家至少75人死亡

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）超級颱風雷伊16日登陸菲律賓東南部島嶼，造成逾30萬人離家避禍，當局今（19）日公布至少75人因此喪生。

BBC報導，以高達每小時195公里的風速直撲菲律賓的超級颱風雷伊（Typhoon Rai），造成30萬人逃離家園。空拍圖顯示，重災區一片狼籍，而一些地區更因通訊被切斷，難以確定損失規模。

熱門度假聖地保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）今日表示，當地災情慘重，至少49人死亡，13人受傷，10人下落不明。48位市長中超過一半仍處於斷聯狀態。黃嚴輝擔憂，保和省在洪災的侵襲下，死亡人數將繼續攀升。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今日對災區進行空中視察，東部的迪納加特島（Dinagat）、南部的施亞高島（Siargao）及民答那峨島（Mindanao）都皆受重創。

迪納加特島省長巴格奧（Arlene Bag-ao）發出疾呼，直指該地區已被颱風夷為平地，農地與船隻都被摧毀，農民與漁民失去生財工具，家園的牆壁與屋頂也被撕毀、吹走，食物與供水也越來越少。

巴格奧表示，災情讓人聯想到海燕颱風襲擊迪納加特島的情形，「甚至更糟」。

菲律賓每年遭受約20個強風與颱風侵襲，強颱雷伊是今年當地所遭遇最大的颱風，而菲國史上最致命的颱風當數2013年的海燕颱風，造成逾6,000人死亡。