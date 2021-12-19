Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【更新】超級強颱「雷伊」重創菲律賓 30萬人離家至少75人死亡

強颱雷伊為菲國今年遭遇最大颱風，菲國史上最致命的颱風當數2013年的海燕颱風，造成逾6,000人死亡。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/19 16:33
強颱雷依襲擊菲律賓東部及南部島嶼，圖為受重創的迪納加特島。（圖／<a href="https://www.facebook.com/pho...

強颱雷依襲擊菲律賓東部及南部島嶼，圖為受重創的迪納加特島。（圖／強颱雷依襲擊菲律賓東部及南部島嶼，圖為受重創的迪納加特島。（圖／Kaka Bag-ao臉書）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）超級颱風雷伊16日登陸菲律賓東南部島嶼，造成逾30萬人離家避禍，當局今（19）日公布至少75人因此喪生。

BBC報導，以高達每小時195公里的風速直撲菲律賓的超級颱風雷伊（Typhoon Rai），造成30萬人逃離家園。空拍圖顯示，重災區一片狼籍，而一些地區更因通訊被切斷，難以確定損失規模。

熱門度假聖地保和省（Bohol）省長黃嚴輝（Arthur Yap）今日表示，當地災情慘重，至少49人死亡，13人受傷，10人下落不明。48位市長中超過一半仍處於斷聯狀態。黃嚴輝擔憂，保和省在洪災的侵襲下，死亡人數將繼續攀升。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今日對災區進行空中視察，東部的迪納加特島（Dinagat）、南部的施亞高島（Siargao）及民答那峨島（Mindanao）都皆受重創。

迪納加特島省長巴格奧（Arlene Bag-ao）發出疾呼，直指該地區已被颱風夷為平地，農地與船隻都被摧毀，農民與漁民失去生財工具，家園的牆壁與屋頂也被撕毀、吹走，食物與供水也越來越少。

巴格奧表示，災情讓人聯想到海燕颱風襲擊迪納加特島的情形，「甚至更糟」。

菲律賓每年遭受約20個強風與颱風侵襲，強颱雷伊是今年當地所遭遇最大的颱風，而菲國史上最致命的颱風當數2013年的海燕颱風，造成逾6,000人死亡。
菲律賓
雷伊
強颱
杜特蒂

相關新聞

17日起台灣天氣轉涼有雨！週末公投日降雨減但更冷
17日起台灣天氣轉涼有雨！週末公投日降雨減但更冷
2021/12/14 18:43
菲律賓選民結構年輕化 參選人靠臉書、搶背書
菲律賓選民結構年輕化 參選人靠臉書、搶背書
2021/12/13 18:12
創今年新高！台灣12/7增21例境外移入　以外籍移工和船員為主
創今年新高！台灣12/7增21例境外移入　以外籍移工和船員為主
2021/12/07 14:30
【更新】台灣打拚染疾菲籍移工失能 慈濟、雇主暖心護送返鄉
【更新】台灣打拚染疾菲籍移工失能 慈濟、雇主暖心護送返鄉
2021/11/27 19:08
菲律賓總統杜特蒂女兒將角逐副總統 總統人選尚無定論
菲律賓總統杜特蒂女兒將角逐副總統 總統人選尚無定論
2021/11/13 17:04

更新時間 : 2021-12-19 17:12 GMT+08:00

最受歡迎

【1218公投日•選民投票須知】台灣中選會：四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票
【1218公投日•選民投票須知】台灣中選會：四項公投過關門檻　至少495萬6367張同意票
【王力宏「顛覆三觀」】李靚蕾深夜IG長文 控訴「各城市有炮友」、冷暴力、育兒路缺席
【王力宏「顛覆三觀」】李靚蕾深夜IG長文 控訴「各城市有炮友」、冷暴力、育兒路缺席
桃園防疫旅館爆群聚8人確診　4人染Delta　至少3人改列本土　源頭疑為自越南入境者
桃園防疫旅館爆群聚8人確診　4人染Delta　至少3人改列本土　源頭疑為自越南入境者
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
命理專家湯鎮瑋：生肖虎、猴、蛇、豬2022犯太歲化解法
本土+0破功 台灣12/16增1例本土新冠肺炎　個案為8旬婦人
本土+0破功 台灣12/16增1例本土新冠肺炎　個案為8旬婦人
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
12/17台灣7例境外改列本土確診　為桃園和台北防疫旅館房客　另增15例境外移入
12/17台灣7例境外改列本土確診　為桃園和台北防疫旅館房客　另增15例境外移入
王力宏形象崩塌至少丟3家代言 BY2妹妹急切割被李靚蕾打臉
王力宏形象崩塌至少丟3家代言 BY2妹妹急切割被李靚蕾打臉
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打
台灣四大公投截至14時 北市平均投票率為33.63%
台灣四大公投截至14時 北市平均投票率為33.63%