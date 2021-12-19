Omicron 來勢洶洶 倫敦進入「重大事件」因應狀態

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）路透社報導，英國Omicron變異株確診案例激增，全國累積逾25,000例，首都倫進入「重大事件」狀態，以協助該市醫療院所因應疫情。

英國衛生安全局（UKHSA）數據顯示，截至當地時間17日晚間6點，全國Omicron病例累積逾25,000例，其中10000多例為24小時內新增。截自16日，有7名患者被認定因Omicron喪生，而在14日僅有1例死亡案例紀錄，此外，Omicron住院案例也由65人增至85人。

英國政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）表示，「幾乎可以肯定」，每日有數十萬人感染Omicron，但並未被發現，若未採取進一步行動，則英格蘭地區每日入院人數將大幅上升至3000人。

本週倫敦染疫住院人增加近30%，市長沙迪克·汗（Sadiq Khan）宣布倫敦進入「重大事件」（major incident）狀態，讓各局處能加強協調，並獲得中央政府取得更多協助。沙迪克·汗也指出醫護人員的缺勤增加，說明疫情的嚴重性。

BREAKING: Today I have declared a major incident in London in response to the rapid spread of the Omicron variant across our capital.



This will help us avoid disruption to frontline services - and to the life-saving booster vaccine rollout. https://t.co/noZeioEage — Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 18, 2021

英國首相強生（Boris Johnson）將於週末召開緊急應變會議，與自掌公衛的蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭地方政府開會。

「泰晤士報」（The Times）報導，官員正在草擬規範，若實施，耶誕節過後英格蘭將嚴禁市內群聚兩週，僅工作場合例外，而酒吧和餐廳也只限室外餐桌服務，民眾可以室外群聚但最多僅可6人。

報導指出，各部會大臣尚未正式考慮相關計畫。強生昨天也強調「不會讓活動停擺」。

官方數據顯示，英國單日新增新冠病例數已達9萬418例，雖低於昨天的9萬3000多例的歷史新高，但也是史上單日次高。然而週末期間的確診數原本就會下探。此外，截至12月18日的7天確診數，比前一週增加了44.4%。