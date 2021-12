Omicron 來勢洶洶 倫敦進入「重大事件」因應狀態

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)路透社報導,英國Omicron變異株確診案例激增,全國累積逾25,000例,首都倫進入「重大事件」狀態,以協助該市醫療院所因應疫情。

英國衛生安全局(UKHSA)數據顯示,截至當地時間17日晚間6點,全國Omicron病例累積逾25,000例,其中10000多例為24小時內新增。截自16日,有7名患者被認定因Omicron喪生,而在14日僅有1例死亡案例紀錄,此外,Omicron住院案例也由65人增至85人。

英國政府「緊急情況科學諮詢小組」(SAGE)表示,「幾乎可以肯定」,每日有數十萬人感染Omicron,但並未被發現,若未採取進一步行動,則英格蘭地區每日入院人數將大幅上升至3000人。

本週倫敦染疫住院人增加近30%,市長沙迪克·汗(Sadiq Khan)宣布倫敦進入「重大事件」(major incident)狀態,讓各局處能加強協調,並獲得中央政府取得更多協助。沙迪克·汗也指出醫護人員的缺勤增加,說明疫情的嚴重性。

