【全面開撕】王力宏逼李靚蕾為「神智不清」發言道歉 王爸嗆李「挾孕脅婚」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）王力宏前妻李靚蕾以洋洋灑灑數千字，泣訴七年婚姻丈夫不斷出軌的不堪，種種核彈級的爆料，讓王力宏優質形象一夕崩毀。但這一把辛酸淚，卻被王力宏父親怒批為滿紙荒唐言。李靚蕾忍無可忍回擊，「不道歉就提告」。

王力宏之父王大中今（19）日凌晨透過宏聲音樂公開手寫聲明，為兒子抱屈。他表示，2013年是李靚蕾懷孕逼婚，二人才結為連理，家人不贊同，認為長痛不如短痛，但他相信「結了婚也許她會是個好妻子，結果竟然這是我一生最大的遺憾。」

王大中說道，七年婚姻一開始便千瘡百孔，「包括近兩年地獄似的生活」，並指李靚蕾的長文是七年來「處心積慮」的結果，又是以威脅為手段。他強調，雙方離婚程序已兩年，數億台幣的要求，子女生活費與菲傭等，男方盡皆同意。「我們家世的傳統是和善待人」，「從力宏七年來的努力，應該可以看出他是什麼樣的人，分居也已兩年多，力宏在此期間絕對沒有出軌之事。」

針對前公公的指控，李靚蕾立刻出手反擊，再次透過IG長文，表達對王力宏的失望。她指王已45歲，卻不敢出面，竟拿80歲的老父當擋箭牌，「誹謗是要負法律責任的。」

李透過IG向王喊話，有錯就該面對，「你潑再多髒水在我身上，你的衣服也不會變乾淨。」她並再度爆料，原本的聲明已手下留情，但王為了自保，竟透過親友捏造事實加以詆毀，並公布截圖，反控王意圖用房子堵住她的嘴。截圖以英文表示，「你現在發聲明道歉，說你昨天情緒不佳，神智不清才會寫出那些沒有根據的指控，我就把房子給你。」



李靚蕾公布疑為王力宏欲封口的訊息（IG圖）

李駁斥王父說法，表示當初是以結婚前提交往才沒避孕。她一個高知識份子，不可能在媒體上哭訴自己被懷孕、毀掉自己的人生。若要脅結婚，那王力宏應該會感到害怕，「怎麼還會有第二胎、第三胎？」

李更怒陳，並無要求一毛錢的贍養費，只希望維持孩子的生活品質。她透露，原本要求共同生活的房產應給她，卻遭王拒絕，表示只能借住，「之後得還給他」。

至於王父稱兒子沒有婚內出軌，李反酸，「這個王爸爸就很難得知了，畢竟他出軌不會告訴你，就像他實錘召妓也沒有告訴你吧？」

李靚蕾嘆道，在孩子面前，仍努力說盡爸爸的好話，只希望王力宏有錯能改。文末她表示，對於她提出的反駁，王家若有異議大可提出證據，否則就構成誹謗。她要求王力宏與王父在今日下午3點前公開道歉，否則就會對二人提出誹謗告訴。