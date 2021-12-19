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抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴

謠言滿天飛，但並無證據顯示5G對人體有害

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/19 10:15
量子飾墜（圖／荷蘭核安單位ANVS）

量子飾墜（圖／荷蘭核安單位ANVS）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）坊間不少傳言誆稱5G網絡對人體有害，有業者因此推出許多標榜可「抗5G」的商品。近日荷蘭官方示警，抽查發現，這類產品許多都含放射性輻射，要民眾千萬當心。

荷蘭核安單位ANVS本月16日發出新聞稿，開門見山要民眾避免配戴坊間林林總總的抗5G飾墜與負離子配件。

ANVS委託荷蘭國家公共衛生及環境研究院（National Institute for Public Health and the Environment，RIVM）所做的研究發現，許多宣稱抗5G的產品，都會釋出「游離輻射」（ionizing radiation）。輻射量雖低，卻不能保證長期配戴對健康不會有危害。荷蘭官方除了要求相關產品下架，也建議民眾立刻停止配戴。

ANVS驗出有輻射風險的產品包括Energy Armor的睡眠眼罩、項鍊、手環；Magnetix的矽膠手環、項鍊；Quantum Pendant量子飾墜；Basic Nero手環等，其中甚至涵蓋兒童用產品。

根據BBC，目前並無證據顯示，5G網絡對人體有害。WHO表示，5G訊號與3G、4G等無異。

抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴

抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴
有輻射疑慮的抗5G產品（圖／荷蘭ANVS）
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更新時間 : 2021-12-19 11:06 GMT+08:00

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