抗5G項鍊、手環竟含「輻射」！荷蘭官方籲民眾立刻停戴

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)坊間不少傳言誆稱5G網絡對人體有害,有業者因此推出許多標榜可「抗5G」的商品。近日荷蘭官方示警,抽查發現,這類產品許多都含放射性輻射,要民眾千萬當心。

荷蘭核安單位ANVS本月16日發出新聞稿,開門見山要民眾避免配戴坊間林林總總的抗5G飾墜與負離子配件。

ANVS委託荷蘭國家公共衛生及環境研究院(National Institute for Public Health and the Environment,RIVM)所做的研究發現,許多宣稱抗5G的產品,都會釋出「游離輻射」(ionizing radiation)。輻射量雖低,卻不能保證長期配戴對健康不會有危害。荷蘭官方除了要求相關產品下架,也建議民眾立刻停止配戴。

ANVS驗出有輻射風險的產品包括Energy Armor的睡眠眼罩、項鍊、手環;Magnetix的矽膠手環、項鍊;Quantum Pendant量子飾墜;Basic Nero手環等,其中甚至涵蓋兒童用產品。

根據BBC,目前並無證據顯示,5G網絡對人體有害。WHO表示,5G訊號與3G、4G等無異。



有輻射疑慮的抗5G產品(圖/荷蘭ANVS)