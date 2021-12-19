反美萊豬公投未過關 美國國務院：持續與台灣就食品議題接觸

（台灣英文新聞 / 綜合報導）反美萊豬公投被視為與台美貿易息息相關，針對該案並未過關，美國學者稱，此一結果有助台美貿易朝建設性發展。

根據中央社，美國國務院一名不具名發言人透露，就美國食品與農產品出口議題，美方會與台灣持續尋求建設性接觸，一如雙邊貿易關係的各項領域一樣。然而，至於敏感的台美雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA），是否有機會展開協商，該官員並未回應。

報導引述亞洲局勢專家暨帕克策略顧問公司（Park Strategies）資深副總裁金恩（Sean King）說法，台灣人應是以科學邏輯做出決定，相信美國人不可能讓自身國民吃不安全的豬肉。他認為此一結果有助台美貿易暨投資架構協定（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA）談判，但要啟動BTA，恐怕沒那麼容易。

儘管如此，金恩表示，此公投結果也向日本展現了，台灣有可能改變禁止福島核食進口的禁令，以爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）。

對此公投，養豬戶又是如何看待？台南市養豬協進會理事長曾勝誠向聯合報指出，去年8月宣布今年1月開放萊豬進口後，農委會便推出百億基金，協助本土養豬產業鏈更新設備、加強產銷，豬農對政府「有信心」。

曾勝誠相信，政府會落實產地標示、把關食安，讓消費者自行選擇，且美豬開放至今，貿易商不敢進口，數量很少，消費者多半還是選擇在地豬肉，因此他對公投結果不表意外。