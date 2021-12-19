〈投資理財〉今年台灣上市櫃公司獲利亮眼　台股明年殖利率值得期待

★ 投資一定有風險•理財請務必慎思 ★

台灣今（2021）年經濟成長以一個「旺」字形容，再恰當不過。 反應到明年股市，值得投資人期待。只要仔細挑選基本面佳，長期穩 定成長的好標的，獲得合理利潤，應有不錯機會。綠能、半導體、 電動車、金融、營建、航運，都是值得投資人積極追蹤的方向。

全球今年共同頭痛的兩大問題，應該是新冠肺炎疫情，以及通貨膨脹 。預期明年這兩大挑戰，仍將持續延燒，疫情對人類的衝擊， 在疫苗及特效藥問世後，應會逐漸趨緩，但是通貨膨脹短期內挑戰仍 大，值得投資人關注。

以資金運用觀點分析，通縮時期現金就是王（Cash is king），保留現金避免風險，靜待投資機會，非常重要，但是在 通膨時代，應審慎積極尋找優質投資標的，否則現金將會快速貶值， 導致資產縮水。

時序已近年底，上市櫃公司第3季季報，以及11月營收都已出爐， 今年各公司營運績效大勢底定，投資人順藤摸瓜，應可找出不錯的好 標的。投資人宜趁現在12月財報空窗期，且外資休假期間， 股價穩定，找尋明年可能的高殖利率股，靜待明年上半年， 股利宣布時，股價、股利兩頭賺。

依據今年上市櫃公司獲利推算，明年平均殖利率極可能達到5.5% ，傲視全球股市，投資人如果精挑細選，不難找出高殖利率好標的。

今年10月台灣消費者物價指數（CPI）2.58，通貨膨脹尚稱 可控，美國11月消費者物價指數6.8%，40年來最高， 問題嚴重。造成通膨的原因，大致是貿易戰、去全球化、供應斷鏈、 運價爆增、原物料上漲，加上碳排放成本上升，導致生產成本增加， 再延燒到消費者物價，形成結構性通膨，成因複雜，並不容易消除。

今年台灣上市櫃公司營收創歷史新高家數，應有110家以上，全部 上市櫃公司全年獲利預估可能達到4.17兆元，如以平均配股率6 5％至70％，估計配發股利將可能達到3兆元，創歷史新高， 再除以總市值54.1兆元，平均殖利率有機會達到5.5%， 相當可觀，其中不乏殖利率超過7％以上標的，更有機會創造價差， 又喜迎資本利得，值得提前佈局績優股。

值得注意的是今年不少公司都在實施庫藏股，隱含的意義是公司方面 ，預期明年將可能有高股利配發，現在股價偏低， 因此先行在市場買進股票，預留作為獎勵員工或消除股份， 減少資本額之用。投資人可以特別注意獲利佳， 又在實施庫藏股標的，例如大立光、可成，都在預作佈局， 值得注意。

近年台灣上市櫃公司普遍重視企業社會責任（ESG），投資人如果 覺得在1700多家上市櫃公司中，尋找優質上市櫃公司， 有如大海撈針，不妨從今年ESG公司中，尋找前5％標的， 應該更容易找到合適標的。

值得注意的是政府勞退基金、退撫基金、郵政儲金，以及保險公司、 金控等投資目標，現在都重視ESG公司，明年應該很有機會表現。 從這個方向，再去找台灣未來發展的重點產業，或今年獲利大爆發， 例如半導體、綠能、電動車、航運、營建、保險、航運等標的，都是 值得考慮的方向。

明年台股大盤機會究竟如何？值得投資人重視的是外資態度，已開始 顯現微妙變化。外資對台股投資，只有在2011年出現賣超277 6.49億元，2018年賣超3548.1億元，去年及今年，外 資因兩岸軍事風險，撤離台股資金多達兆元，但是今年11月外資淨 匯入達1700億元，創12年新高，可見優質的台股， 將吸引外資逐漸佈局，明年應有上漲的機會。

至於國內投資人的態度，11月也出現微妙的變化，交易戶數達到3 36萬3132戶，較10份增加41萬5048戶， 其中自然人交易比重達67.05%， 顯示國人已注意通膨造成資產緊縮影響，且注意台灣上市櫃公司今年 營收、獲利優異的表現，積極投入股市，期待獲得良好的投資回報。

投資人切忌短線或當沖投機，避免信用擴張等風險，擇優且重視未來 台灣產業發展大趨勢，長期投資基本面佳，且符合ESG標準之優質 企業，台股報酬率戰勝通貨膨脹率，應有絕佳機會。