【台灣四大公投案】結果出爐！開票4案確定皆未過關 朱立倫稱「公投已死」

國民黨主席朱立倫晚間召開記者會表示，四大公投案未過，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，自己也會承擔責任。（圖/中央社） 國民黨主席朱立倫晚間召開記者會表示，四大公投案未過，他身為黨主席要向全體國民黨表達歉意，自己也會承擔責任。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）四大公投案今（18日）舉行投票，下午4時準時開票，全台開票所現已結束計票。重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4案皆無通過門檻，且不同意票皆高過同意票。

本次「110年全國性公民投票公投」中第17案至第20案「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「珍愛藻礁」，每項同意門檻至少要超過495萬6367票，不過4案皆無通過門檻，且不同意都大於同意。

在全台 17,479個投票所中，重啟核四部分，共計4,262,451張不同意，3,804,755張同意；反萊豬共計4,131,203張不同意，3,936,554張同意；公投綁大選共計4,120,038張不同意，3,951,882張同意，珍愛藻礁共計4,163,464張不同意，3,901,171張同意。

對此，主張「四個同意」的國民黨主席朱立倫晚間7時在中央黨部召開記者會表示，要向全體國民黨表達歉意。朱立倫也說，這次公投的結果讓人民看到台灣「公投已死」，一個「民主獨裁」的政府可以依靠行政資源，再次戰勝了人民、碾壓民意。

對於公投案全數未通過，朱立倫表示國民黨尤其他個人的努力不夠，無法召喚出每位選民站出來投票，導致選舉結果跟民調產生如此大的落差，也強調自己會承擔責任。

面對不願對公投表態的新北市長侯友宜，朱立倫呼籲大家要把戰友找回來，不要去找戰犯。

和林為洲一樣，朱立倫說這次公投結果其實就是回歸藍、綠基本盤，國民黨要再擴大支持面，未來主打議題會跳脫最近的話題，改以通膨、民生、房價、疫情後新經濟等為主。

最後，朱立倫向一路上陪同一起打拚的朋友、戰友致謝，感謝大家拚盡最後一分力氣，也謝謝前總統馬英九、公投領銜人江啟臣、林為洲、所有黨籍公職人員，以及公民團體、中廣董事長趙少康。

四大公投不同意票皆高過同意票。(圖/中央社)