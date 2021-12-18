台灣四大公投截至14時 北市平均投票率為33.63%

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣四大公投於今（18日）舉行，投票時間到下午4點，不過截至下午2點，台北12行政區投票率約33.63%，本次公投的總投票權人數為1982萬5468人，各公投案的同意票，必須達到495萬6367票門檻，且必須多過不同意票，才能通過公投案。

根據中央社，全國性公民投票截至下午2點，台北市投票率最高為松山區36.59%，最低為大安區30.07%。選委會表示，大安區投票率較低的原因，可能是因當地居民很多人在國外的緣故。

至於全台各縣市投票率，截至12點30分前，新竹縣為25.3%、台中市25%、宜蘭縣23%、高雄市23%、台北市22%、桃園市22%、南投縣22%、基隆市21%、台南市20.95%、新北市20.77%、屏東縣20.52%、雲林縣20%、嘉義縣20%、花蓮縣20%、嘉義市19%、新竹市18.3%、彰化縣17.7%、台東縣15%、連江縣14.48%、金門縣10%、澎湖縣10%。

12點30分前的各縣市投票率當中最高前三名分別是新竹縣、台中市、高雄市。綠營人士分析，四大公投可能都不到門檻，除了與天氣冷有關，少了過往選舉候選人的激情煽動，而國人對政策討論的習慣也仍未成熟也是原因。

根據《公投法》29條規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

因此，以投票權人人數1982萬5468人之統計，有效同意票達495萬6367票以上且亦應多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。