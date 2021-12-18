王力宏形象崩塌至少丟3家代言 BY2妹妹急切割被李靚蕾打臉

王力宏遭爆料後形象崩塌，狂丟代言，網路上也瘋傳王力宏與Yumi的合照。(圖/INFINITI中國、爆料公社臉書，台灣英文新聞後製) 王力宏遭爆料後形象崩塌，狂丟代言，網路上也瘋傳王力宏與Yumi的合照。(圖/INFINITI中國、爆料公社臉書，台灣英文新聞後製)

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）歌手王力宏遭老婆李靚蕾爆料真面目後，慘遭中國3品牌封殺，急終止王力宏的代言，另外據傳王的其中一名「床伴」為女團BY2的成員Yumi，對此她表示這是毀謗，卻被李靚蕾打臉嗆「我提供證據」。

王力宏日前與李靚蕾結束8年婚姻，昨（17日）半夜李靚蕾卻發布千字文，爆料王力宏私下男女關係混亂、冷暴力、不關心孩子等真面目，讓王力宏多年來優質形象雪崩式崩塌，目前已經丟了3個中國品牌代言，包含車廠INFINITI中國、周大生珠寶、讀書郎。

此外，外界傳言李靚蕾爆料文中的其中一名王力宏床伴為女團BY2的成員Yumi，網路上也瘋傳王力宏2013年演唱會慶功宴上與她的合照，對此，BY2工作室微博今凌晨4點發文：「 人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！ 」並附上警局的報案單。

面對BY2急切割，李靚蕾直接在其微博留言「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」此外，也有自稱是Yumi的友人在網路上爆料，每次王力宏和她相見就是為了約砲，更傳裸照取悅王，也得到王的熱情回覆，而老婆李靚蕾卻被矇在鼓裡，外界也從沒想到優質偶像會做出這種事。

另外，李靚蕾文中「有一個女生也是你的砲友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公。」、「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會。」這番爆料被外界質疑是徐若瑄。

對此，徐若瑄在深夜發文「對於今日媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」

根據媒體，王力宏在經李靚蕾這番爆料後，形象徹底重創，不僅被合作2天的車廠INFINITI做切割，年尾的跨年演唱會也可能會被取消，損失的代言合約、表演費恐達上億。

至於王力宏本人則是今日一早就現身北京機場，面對鏡頭比出揮手手勢，仿佛沒事發生一般，令不少網友震怒表示「這還要不要臉？」、「他還有臉揮手」。

BY2表示已對毀謗言論報警。（圖/翻攝BY2微博）

自稱Yumi友人的網友爆料王力宏約砲行徑。（圖/翻攝自爆料公社）