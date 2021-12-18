台灣1218公投日　警政署：全台截至中午發生7件違反選務事件

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離護藻礁公投案18日投、開票，嘉義市上午各投開票所一切正常，未出現違規事件。中央社 重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離護藻礁公投案18日投、開票，嘉義市上午各投開票所一切正常，未出現違規事件。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）警政署今天(18日) 指出，統計至中午12時止，全台共發生撕毀公投票、公投票攜出場外等違反選務事件，共7件，包含台北市、台中市、新竹市、新竹縣各有零星狀況。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案今天投票。

警政署表示，經統計至中午12時止，發生撕毀公投票、公投票攜出場外等選務事件，共7件，包含台北市2件，分別為撕毀公投票、攜出公投票至場外；台中市3件，包含有民眾不配合核對身分造成選務糾紛、撕毀公投票、30公尺內疑有干擾投票行為。

警政署指出，新竹市有1件民眾把公投票攜出場外、新竹縣有1件撕毀公投票，現場員警已配合選務人員處理，後續交由各地選委會處置。

根據中央社，警政署呼籲，民眾平和守法、理性投票，共同維護投票良好秩序。

中央選舉委員會指出，公投當天在投票所四周30公尺內、投票所內，不得有干擾、勸誘或妨害他人投票行為等，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。

中選會表示，民眾或政黨在投票日時於投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，已達妨害或擾亂投票者，將依法處理；投票所內禁穿戴公投相關衣物飾品，且不可攜出或撕毀公投票，都有相關罰則。