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台灣12/18新增13例境外移入個案　無新增死亡

今日新增13例境外移入個案，為6例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16898、案16900、案16904、案16906)、英國(3例，案16899、案16905、案16908)、美國(2例，案16903、16910)、西班牙(案16901)、柬埔寨(案16902)、菲律賓(案16907)及新加坡(案16909)入境，入境日介於今(2021)年12月3日至12月17日。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/12/18 14:32
因應近日桃園防疫旅館群聚案，高雄市長陳其邁指示針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目...

因應近日桃園防疫旅館群聚案，高雄市長陳其邁指示針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目...

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增13例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增13例境外移入個案，為6例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自越南(4例，案16898、案16900、案16904、案16906)、英國(3例，案16899、案16905、案16908)、美國(2例，案16903、16910)、西班牙(案16901)、柬埔寨(案16902)、菲律賓(案16907)及新加坡(案16909)入境，入境日介於今(2021)年12月3日至12月17日；詳如下表。

台灣12/18新增13例境外移入個案　無新增死亡
指揮中心統計，截至目前國內累計16,799例確診，分別為2,146例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計111例移除為空號。2020年起累計849例COVID-19死亡病例，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。
指揮中心
境外移入
確診數

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