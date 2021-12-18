美俄歐盟之間歧見深　烏克蘭邊境衝突協商難有進展

俄羅斯雖提交給美國與北約盟邦兩份草案, 但彼此歧見仍相當深, 恐難進行協商, 圖為俄羅斯總統普丁 (美聯社) 俄羅斯雖提交給美國與北約盟邦兩份草案, 但彼此歧見仍相當深, 恐難進行協商, 圖為俄羅斯總統普丁 (美聯社)

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 美聯社引述美國情報官員指出, 俄羅斯已經動員7萬軍隊, 可能打算明年(2022年) 初入侵烏克蘭, 但俄羅斯否認有此計畫, 和當年俄國併吞克里米亞半島之前的說詞, 如出一轍。

自從2014年俄國併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島後，歐美各國與俄國的關係就持續處於冰封狀態，尤其在親俄民兵控制東部烏克蘭部分領土以及俄國持續增兵邊境的氛圍中，雙方的武裝衝突似乎已經一觸即發，因此美俄已在尋求協商，但是因為歧見過大，仍難有實質進展。

對於俄國而言，冷戰時期成立的北大西洋公約組織(NATO)在蘇聯解體後東擴，已經對其造成巨大的國安壓力，因此在初步提交給美國與北約盟邦的2種草案中，強硬的要求北約不得在東擴國家中駐軍、設置武器系統，並將重型轟炸機與戰艦限制在各國的領土內以避免主動出擊等，並表示不接受除此之外的任何安排。

BBC指出，俄國的方案基本上是將時間倒回至1997年，這代表北約盟國，不得在任何一個那個時間加入後的國家中駐軍，直接放棄了包括從波羅的海三國到捷克、匈牙利、波蘭與羅馬尼亞等國的防禦承諾，更需進一步打消邀請烏克蘭與喬治亞等與俄國交惡的國家加入北約的念頭，這些都是已是北約成員國且傳統上深受俄國軍事威脅的東擴國家，絕對無法接受的條款。

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，過去20年來美國都持續與俄國就歐洲安全問題進行溝通，雖然時有成果、時而出現僵局，對話從來都不是個問題，白宮發言人薩奇(Jen Psaki)則強調，美國不會在歐洲盟邦未一同參與的情況下，單獨與俄國談判。

現階段，俄國仍在持續朝邊境增兵，雖然歐盟與美國都已經表明，一旦俄國發起侵略將面臨嚴重的後果，不過烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)呼籲，應在俄國有實質軍事行為前就進行制裁，以嚇止俄軍進一步的部署。