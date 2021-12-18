【台灣1218公投•為自己而投】第18案是「反萊豬」不是「反美豬」蔡總統不該帶頭欺騙人民！

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公投主文資料來源: 中選會官網

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 政府不要製造謊言欺騙人民，這是羞辱民主！



台北市長柯文哲昨（17日）在臉書PO文說：公開透明是民主的基礎，正直誠信是進步的根本。

總統不該帶頭欺騙人民，這幾天，他看到網友轉傳蔡英文 Tsai Ing-wen總統臉書所發的圖卡，上面竟然寫著 反美豬 公投。



這是 公然說謊!



2021公投第18案主文：「你是否同意政府應全面禁止有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻肉品、內臟及其相關產製品？」，哪裡有「美豬」兩個字？

另一方面台灣民意教育基金會董事長游盈隆16日也發文說:

請蔡英文總統立刻下架誤導國人的臉書哏圖

蔡總統公然移花接木、混淆視聽的臉書哏圖該下架了吧！這是一個善意提醒！

把「反萊豬進口」竄改成「禁止美豬進口」，

把「三接遷移」竄改成「停建三接」，這涉及嚴重誤導，甚至詐欺之行為。 以總統的高度不會分不清當中的差別吧！如果是蓄意，那問題更嚴重，也更可惡。

這種作法出現在自稱是「台灣隊」的本土政權，我引以為恥，完全無法苟同。

柯文哲指出: 政府不要製造謊言欺騙人民，這是在羞辱民主。從中央政府開放萊豬進口開始，我的立場一直很清楚，就是 #源頭管理、#明白標示。我們作為買方，當然可以要求賣方在屠宰前3天停止餵食含有萊劑的飼料，讓萊劑可以代謝掉，把危險降到最低，再加上商品標示，讓人民可以自由做選擇，問題就解決了。但是民進黨政府卻用了 #最糟的一招，故意 #製造對立。



不只把反萊豬綁上反美大旗，還開始各種情緒勒索，說反美豬進口 #將對台美關係造成傷害，會害台灣無法加入 #CPTPP…。民進黨要花5800萬，在全台灣辦2100場造勢活動、公然製作梗圖欺騙人民、就算被罵行政不中立，也要用政府的資源反對公投。他們相信，只要錢花下去，沒有他們辦不到的事情。



柯文哲強調，他希望大家要和親友討論這些重大議題，然後18日要出來投票。這一票，不是為了效忠某個政黨，不是為了抗中保台，這一票，是你為你自己而投！